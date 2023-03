Eliza Samara face ravagii în Singapore. A eliminat-o pe campioana olimpică

Eliza Samara face senzaţie la turneul de tenis de masă Singapore Smash 2023. Jucătoarea din Constanţa a întâlnit-o în turul al doilea pe campioana entitre, şi totodată campioana olimpică, chinezoaica Chen Meng.Înaintea întâlnirii asiatica era favorită clară, însă aşa cum se întâmplă de foarte multe ori, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg.Meciul a început cu Meng la conducere, aceasta câştigând primul set cu 11-6.Samara a avut o tresărire de orgoliu şi s-a impus în al doilea set tot cu 11-6, egalând situaţia pe tabela de marcaj. Setul al treilea i-a revenit chinezoaicei care nu i-a cedat Elizei decât două puncte.Jucătoarea de la malul mării a câştigat setul 4 cu 11-6, iar în decisiv s-a impus cu 11-8 şi a obţinut astfel calificarea în optimile de finală ale competiţiei.Acolo, Eliza Samara va da piept cu austriaca Sofia Polcanova.„Am ştiut că o să câştig atunci când am revenit într-unul dintre seturi de la 1-5 la 7-5. Cred că ea a fost puţin nervoasă şi eu am profitat de asta şi mi-am jucat şansa. Eu nu am fost deloc nervoasă. Ştiam că nu am nimic de pierdut. Este o jucătoare foarte incomodă. Îmi amintesc că atunci când am mai întâlnit-o în trecut i-am spus antrenorului meu că nu ştiu cum să joc cu ea. De data aceasta am stat mai bine din punct de vedere mintal. Este incredibil că am reuşit să câştig. Cheia este să te bucuri de tenis. Atunci când întâlneşti jucătoare din China nu trebuie decât să te bucuri pentru că ai ce învăţa de la ele. Ele sunt cele mai bune din lume. Chen Meng a jucat foarte bine, însă eu mi-am jucat şansa până la final”, a spus Eliza Samara.