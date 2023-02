Cantonamente pe litoral! Constanţa, casă bună pentru loturile naţionale de tenis de masă ale României

XXX



Evoluţii mai puţin reuşite pentru jucătorii români participanţi la întrecerile turneului WTT Feeder Dusseldorf II 2023 (Germania).



Pe tabloul de simplu masculin, ambii tricolori s-au oprit în 16-imi, Ovidiu Ionescu fiind învins cu 1-3 de sud-coreeanul Park Ganghyeon, iar Rareş Şipoş cedând cu acelaşi scor în faţa japonezului Yuta Tanaka.



La simplu feminin, Andreea Dragoman a fost eliminată, scor 2-3, de austriaca Amelie Solja, în 16-imi, în timp ce Irina Ciobanu s-a luptat din răsputeri, dar fără succes, în turul al doilea cu chinezoaica Qin Yuxuan, asiatica impunându-se cu scorul de 3-1 (13-11, 11-9, 9-11, 14-12).



XXXEvoluţii mai puţin reuşite pentru jucătorii români participanţi la întrecerile turneului WTT Feeder Dusseldorf II 2023 (Germania).Pe tabloul de simplu masculin, ambii tricolori s-au oprit în 16-imi, Ovidiu Ionescu fiind învins cu 1-3 de sud-coreeanul Park Ganghyeon, iar Rareş Şipoş cedând cu acelaşi scor în faţa japonezului Yuta Tanaka.La simplu feminin, Andreea Dragoman a fost eliminată, scor 2-3, de austriaca Amelie Solja, în 16-imi, în timp ce Irina Ciobanu s-a luptat din răsputeri, dar fără succes, în turul al doilea cu chinezoaica Qin Yuxuan, asiatica impunându-se cu scorul de 3-1 (13-11, 11-9, 9-11, 14-12).

Constanţa se dovedeşte a fi, încă o dată, casă bună pentru loturile naţionale de tenis de masă ale României. După junioarele U15, a venit rândul junioarelor U19 să îşi perfecţioneze execuţiile în prestigiosul centru de la malul mării.Primele jucătoare de tenis de masă care au venit în cantonament pe litoral au fost componentele lotului naţional feminin de junioare U15, care, în perioada 12-19 februarie, au lucrat sub comanda antrenorilor Anamaria Sebe şi Bogdan Albescu. De asemenea, pentru coeziunea grupului, la această acţiune a fost prezentă şi psihologul Mioara Şincan, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.Astfel, în cantonament s-au aflat junioarele Adelina Caracostea (CS Farul Constanţa), Andreea Jifcu, Ana Pepene, Florentina Boroica, Vivien Tamaş, Alexandra Dicu, Andreea Băiaşu, Iarina Precup, Eva Lazăr, Alexandra Comiati, Camelia Chira şi Patricia Stoica, partenere la această acţiune fiind Ana Barbu şi Denisa Urîtu.Nici nu au plecat bine junioare U15, că sala LPS-ului a fost luată cu „asalt” de tricolorele U19. Din 19 până pe 26 februarie, lotul alcătuit din Elena Zaharia, Bianca Mei-Roşu, Andreea Teglaş (Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - CSM Constanţa), Camelia Mitrofan (CSM Constanţa), Ioana Sîngeorzan, Adela Strună, Evelyn Ungvari, Cristina Sîngeorzan, Daniela Găină şi Alexandra Ioniţă lucrează de zor sub atenta supraveghere a antrenorilor Elena Sebe, Alexandru Dincă şi a psihologului Mioara Şincan, partenere la masa de joc fiindu-le Alina Zaharia şi Andreea Clapa.XXXDacă, la nivel naţional, atenţia este focalizată pe acţiunile de la Constanţa, la nivel continental, toate privirile sunt îndreptate asupra unuia dintre cele mai tari turnee: Top 16 Europa, ediţia de anul acesta fiind găzduită, în zilele de 25 şi 26 februarie, de exclusivista staţiune elveţiană Montreux.În bătălia pentru medalii vor intra şi două jucătoare din România: constănţeanca Elizabeta Samara (nr. 9) şi Bernadette Szocs (nr. 6).„Toată lumea are şanse, nu voi subestima nicio jucătoare. Abia aştept să mă întorc într-un oraş atât de frumos precum Montreux!”, a declarat Elizabeta Samara.