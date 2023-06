Frumoasa şi Bestia. Bernadette Szocz a cucerit medalia de aur la Jocurile Europene la tenis de masă

Tenisul de masă din România este pe o pantă ascendentă, iar acest lucru s-a confirmat încă odată la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska.Bernadette Szocz a cucerit medalia de aur la proba de simplu feminin, iar constănţeanca Eliza Samara a ocupat treapta a treia a podiumului, adjudecându-şi medalia de bronz. Dar să o luăm cu începutul.Eliza Samara a evoluat în finala mică în faţa favoritei gazdelor, poloneza Natalia Bajor.Jucătoarea de la malul mării a câştigat primul set cu 11-9, pentru ca în cel de-al doilea să cedeze cu 4-11. Samara s-a descurcat incredibil în setul al treilea şi al patrulea, acolo unde s-a impus cu 13-11, 11-7, ducând scorul la 3-1 la general, însă poloneza a venit repede în ceafa sa şi a egalat situaţia, după ce a câştigat următoarele două seturi cu 9-11, 9-11.Decisivul a fost unul interzis cardiacilor, iar Eliza Samara a avut nervii mai tari şi s-a impus cu 11-7. Constănţeanca aduce astfel acasă medalia de bronz de la aceste Jocuri Europene.Finala mare, aşteptată de toţi românii, le-a adus faţă în faţă pe Bernadette Szocz şi pe Yang Xiaoxin, din Monaco, supranumită şi „Bestia Asiatică”. Frumoasa româncă a pierdut primele două seturi, fără drept de apel, cu 4-11, 7-11, l-a câştigat pe al treilea cu scorul de 11-7 şi l-a pierdut pe al patrulea cu scorul de 8-11.Tabela arăta, aşadar, 3-1 la general pentru jucătoarea de origine asiatică, iar aceasta mai avea nevoie de un singur set pentru a pune mâna pe medalia de aur.O revenire în stil „Remontada” şi o medalie strălucitoare câştigatăBernnie Szocz nu mai avea ce pierde şi, aşa cum se spune în tenisul de masă, „a dat drumul la braţ” fără nici un fel de teamă.A câştigat cu emoţii setul al cincilea, cu 13-11, pentru ca apoi să egaleze la general, după ce s-a impus şi în setul al şaselea, scor 11-9. Decisivul a fost unul la mâna fetei noastre, mai ales că asiatica era cu moralul la pământ.Bernnie Szocz s-a impus cu 11-4 şi a reuşit imposibilul: să devină campioană la Jocurile Europene din Polonia. O victorie mare, o partidă în care strălucitoarea Bernadette Szocz a reuşit să îmblânzească „Bestia Asiatică”.La final, românca s-a urcat pe masă şi a sărbătorit victoria ca un copil, fiind aplaudată în picioare de un public numeros şi mai ales de antrenorul său, Viorel Filimon.„Doamne, sunt cea mai fericită, mi s-a îndeplinit visul cel dorit de atâta timp! Este pentru prima dată când reuşesc să obţin o astfel de performanţă la un campionat atât de important. Am avut oameni lângă mine, care au crezut în mine. Nu m-a interesat în nici un moment cât este scorul. Am zis că sunt în finală şi că totul este posibil. Nu m-am uitat nicio clipă la tabelă. Dacă făceam asta, cred că pierdeam. Mi s-a îndeplinit visul. Sunt foarte mândră de mine. Vreau să le mulţumesc tuturor care m-au adus pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Am sunat-o pe mama. Ea a fost prima persoană pe care am sunat-o după această victorie. Este greu să pregăteşti un astfel de concurs din punct de vedere psihic. O să fac cinste tuturor când mă întorc la Bucureşti. Vreau să luăm aurul şi în proba de echipe”, a declarat Bernadette Szocz.