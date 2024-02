Atât de aproape şi totuşi atât de departe! CSM Constanţa, învinsă de Fuchse Berlin în European League

A fost zi de sărbătoare pentru întreg sportul constănţean, în oraşul de la malul mării. Echipa de handbal a Clubului Sportiv Municipal Constanţa urma să susţină un super-meci în Grupa a 4-a din EHF European League.Pe litoral venea marea forţă a Europei, Fuchse Berlin, din Germania. O echipă de handbal cu foarte multe staruri care nu mai au nevoie de nicio prezentare.Oraşul a început să freamăte încă de dimineaţă când pregătirile erau în toi, traficul a fost restricţionat şi toate detaliile necesare au fost puse la punct la Sala Sporturilor „Simona Amânar”.Constănţenii au luat cu asalt tribunele şi au creat o atmosferă senzaţională, de-a dreptul incendiară.Fuchse Berlin a preferat să îşi menajeze cea mai valoroasă „piesă”, danezul Mathias Ghidsel, cel care a devenit în 2023 campion mondial cu echipa Danemarcei şi a fost totodată declarat cel mai bun jucător de la acel Turneu Final.Nemţii au început tare şi au dus imediat scorul la 3-1 pe tabelă, însă elevii lui George Buricea nu au dat înapoi şi s-au „bătut” de la egal la egal cu adversarii lor.Purtaţi pe braţe de un public absolut fantastic, handbaliştii de la CSM Constanţa au sperat că pot produce minunea şi au dat dovadă de tărie de caracter şi devotament, la pauză tabela arătând 15-14 pentru ai noştri.Partea a doua a fost şi ea extrem de echilibrată, iar constănţenii au ridicat tribunele în picioare la aproape fiecare fază, mai ales atunci când s-au distanţat la 3 goluri.Însă, calmul nemţilor a fost unul enervant. Nimeni şi nimic nu i-a scos din starea lor, de parcă nici nu erau huiduiţi şi fluieraţi de aproape 1800 de oameni.Pe final, experienţa şi-a spus cuvântul. Suedezul Tollbring nu a mai ratat nimic, incursiunile danezului Andersson i-au ameţit pe constănţeni, iar neamţul Lichtlein a redus de câteva ori sala la tăcere.S-a terminat 32-29 pentru Fuchse Berlin, formaţie care a părut că a deţinut controlul pe tot parcursul meciului, chiar dacă echipa de la malul mării a avut momente foarte bune în joc. La final, antrenorul George Buricea a fost dezamăgit de rezultat şi a comentat puţin unele decizii ale arbitrilor care i s-au părut defavorabile.„Noi am dat tot ce a fost mai bun. Poate am început puţin timoraţi, dar ne-am redresat în multe momente. Am început şi repriza a doua foarte bine. Este clar că au experienţă mai mare decât noi, e clar că sunt obişnuiţi cu contacte dure. Îi felicit, sunt super echipă, dar eu cred că meritam mai mult. Am condus de foarte multe ori, am făcut într-adevăr şi câteva greşeli, dar sunt supărat puţin şi pe arbitraj. Dacă lor le dai anumite avantaje, dă-ne şi nouă. Asta înseamnă să fii super echipă, să ai parte şi de protecţie din partea arbitrilor”, a declarat George Buricea.Aşadar, în urma acestei înfrângeri CSM Constanţa rămâne pe locul al treilea în Grupa 4 din EHF European League cu 2 puncte. Pe locul al doilea se află Sporting Lisabona cu 4 puncte, echipă care a învins-o pe Dinamo Bucureşti, iar lider este Fuchse Berlin, cu 6 puncte.În etapa viitoare CSM Constanţa va juca la Bucureşti, pe terenul celor de la Dinamo, marţi, 20 februarie.