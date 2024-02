CSM Constanţa se ia la „trântă” cu un gigant: Füchse Berlin, deţinătoarea trofeului

CSM Constanţa numără orele rămase până la fluierul de start al meciului cu Füchse Berlin! Formaţia de pe litoral intră în Main Round-ul EHF European League după un parcurs senzaţional în grupe, cu patru victorii în şase meciuri, a doua apărare din această fază a competiţiei, cu doar 158 de goluri primite, dar şi un atac demn de luat în seamă, în care au strălucit Aliokhin şi Komogorov, fiecare cu câte 27 de goluri înscrise.Venit în vara anului trecut la Constanţa, interul dreapta bielorus Mikalai Aliokhin (26 de ani) este un marcator înnăscut, cu un braţ stâng necruţător, care a adus un plus de eficacitate liniei de 9 metri atât în campionat, cât şi în Europa. La 33 de ani, interul stânga rus Vitaly Komogorov nu şi-a pierdut pofta de gol şi continuă să fie nu doar „tunarul” constant al atacului Constanţei, ci şi omul care poate rezolva meciurile dificile, luând jocul pe cont propriu.Îi urmează în clasamentul marcatorilor, cu câte 18 reuşite, pivotul sârb Zoran Nikolic (33 de ani), luptătorul prin excelenţă care se bate cu apărările adverse, dar în egală măsură un finalizator rafinat, şi compatriotul său din extrema dreaptă Strahinja Stankovic (33 de ani), letal pe contraatac şi mână sigură la 7 metri.Revelaţia, cu 17 goluri înscrise, este Andrei Drăgan, un centru cerebral care a demonstrat, la doar 24 de ani, că poate fi un excelent coordonator de joc, dar şi jucătorul care poate destabiliza apărările adverse cu ruperi de ritm şi acţiuni personale devastatoare.De partea cealaltă, deţinătoare a trofeului, Füchse Berlin este singura echipă din faza grupelor cu şase victorii în şase meciuri, având unul dintre cele mai bune atacuri din EHF European League.Extrema stângă Tim Freihöfer (22 de ani) este principalul marcator, cu 31 de goluri, dar atenţie la „cavaleria grea” de la 9 metri! Interul dreapta danez Mathias Gidsel (25 de ani), vicecampion european şi golgeterul EURO 2024, are 25 de goluri înscrise în cele şase meciuri din grupe şi este, de departe, pericolul numărul unu pentru poarta Constanţei.Vasile şi Rusu trebuie să fie atenţi şi la interul stânga danez Lasse Andersson (30 de ani), care a punctat de 16 ori în grupe, la egalitate cu centrul german Nils Lichtlein (22 de ani) şi extrema dreaptă Hákun West av Teigum (22 de ani), feroezul care a marcat 10 goluri Poloniei şi alte nouă goluri Sloveniei la EURO 2024.Echipa antrenată de Jaron Siewert a debutat cu victorie în acest an, reuşind să câştige, joi seară, la Berlin, cu 32-31, contra unei rivale din Bundesliga, Flensburg-Handewitt.Meciul CSM Constanţa - Füchse Berlin, contând pentru Main Round-ul EHF European League la handbal masculin, se va disputa marţi, 13 februarie, de la ora 19.45, în Sala Sporturilor. Intrarea suporterilor este liberă!XXXHandbaliştii constănţeni şi-au făcut „încălzirea” pentru duelul cu Füchse Berlin şi au obţinut, sâmbătă, la Sala Sporturilor, cea de-a 13-a victorie în acest sezon al Ligii Naţionale: 31-22 (16-13) cu CSM Vaslui, după o repriză secundă controlată cu autoritate.După un joc strâns timp de 40 de minute, CSM Constanţa s-a desprins decisiv, cu şase reuşite consecutive, de la 21-20 la 27-20, la capătul a 14 minute fără gol primit! Vasile a închis poarta cu paradele sale, iar Căbuţ, cu „foame” de handbal după ce a stat mult timp accidentat, a fost liderul marcatorilor, cu şapte goluri (4x7m). Au mai pus la umărul la victorie Rusu, Stankovic 4 (1), Nistor 4, Nikolic 3, Ilie 2, Ravnic 2, Aliokhin 2, Drăgan 2, Komogorov 2, Andrei 2 şi Mourino 1.