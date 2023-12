Se încheie o eră. Cristina Neagu spune adio naţionalei României de handbal

Handbalista Cristina Neagu a descris cei 17 ani pe care i-a petrecut la echipa naţională de handbal a României drept o călătorie fantastică, trăind fiecare moment la intensitate maximă.„Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint ţara. Şi am avut şansa de a face asta timp de 17 ani de fiecare dată cu mândrie, onoare şi responsabilitate. Am jucat şi creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaţionale şi am trăit fiecare moment la intensitate maximă. Mulţumesc tuturor colegelor şi antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa naţională. Mulţumesc fanilor care au fost mereu alături de mine şi de echipă”, a scris Neagu pe pagina sa de Facebook.Ea s-a arătat recunoscătoare pentru toate emoţiile trăite la echipa naţională, precizând că drumul său în handbal continuă chiar dacă s-a retras din selecţionata României.„A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei. Am intrat mereu pe teren cu ambiţie, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristeţe, de bucurie şi am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun. Sunt mândră de tot ce am realizat şi mai ales recunoscătoare pentru toate emoţiile şi sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa naţională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!”, a mai scris Cristina Neagu.Cea mai bună handbalistă a României în ultimul deceniu, Cristina Neagu, şi-a anunţat, retragerea din echipa naţională, marţi, la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia şi Suedia.Neagu a câştigat două medalii de bronz cu echipa naţională a României, la Campionatul European din 2010 şi la Campionatul Mondial din 2015.A fost aleasă cea mai bună jucătoare a lumii de către IHF de patru ori, în 2010, 2015, 2016 şi 2018, iar în 2015 a fost desemnată şi cea mai bună jucătoare a Campionatului Mondial, al cărui golgheter a fost.Cristina Neagu a făcut parte din lotul echipei naţionale la CM 2023, dar nu a putut juca decât într-un singur meci, cu Germania, în grupa principală. România s-a clasat pe locul al 12-lea la Campionatul Mondial şi a ratat calificarea la turneul preolimpic.