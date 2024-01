Xavi Pascual: „Eu sunt fericit cu ce am făcut la European, dar cred că se poate mai mult”

Selecţionerul echipei naţionale de handbal masculin a României, Xavi Pascual, a declarat la sosirea pe Aeroportul „Henri Coandă”, că este fericit cu evoluţia jucătorilor săi la Campionatul European din Germania, dar consideră că formaţia sa poate mai mult.„A fost important pentru noi să jucăm la un turneu final precum acesta după o pauză de 28 de ani. A fost o experienţă bună pentru jucătorii noştri care au jucat pentru prima oară în cariera lor în faţa a 30.000 de spectatori. Nu a fost uşor, dar eu cred că am arătat că avem capacitatea de a creşte şi că acesta este punctul de la care începem pentru a face o naţională pentru viitor. Eu sunt fericit cu ce am făcut la European, dar cred că se poate mai mult”, a afirmat Xavi Pascual.„Lecţia pe care am învăţat-o la European este că aceasta e realitatea noastră. Toată lumea se gândeşte că se poate câştiga împotriva Austriei, dar nu vedem că ei au jucători mai buni ca noi, care joacă în Bundesliga sau în Champions League. Echipa a demonstrat că are capacitate, iar acum avem nevoie de un plan prin care toată lumea să ajute să îmbunătăţim nivelul jucătorilor noştri”, a explicat selecţionerul României.Delegaţia primei reprezentative a României a ajuns, joi, la Bucureşti, cu o întârziere de o zi după ce zborul de miercuri a fost anulat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile de pe aeroportul din Frankfurt.Naţionala României a fost învinsă de formaţia Croaţiei cu scorul de 31-25 (16-12), marţi seara, la Mannheim, în ultimul său meci din Grupa B a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024 din Germania.Tricolorii, care au pierdut anterior cu Austria, 24-31, şi cu Spania, 24-36, au ocupat în final locul 22 din 24 de echipe.