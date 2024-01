Constănțeanca Eliza Samara are şanse mari să urce pe podium la Europa Top 16

Tenisul de masă din Constanţa a ţinut mulţi ani ştacheta foarte sus şi asta s-a întâmplat şi datorită şcolii de tenis de masă care a fost construită în oraşul de la malul mării. Antrenorul Viorel Filimon a ştiut întotdeauna cum să facă selecţia, iar în acest mod, de la Constanţa, au plecat foarte multe jucătoare către loturile naţionalelor României de tenis de masă.Aşa cum este normal, jucătoarele evoluează şi pe con propriu, nu doar în proba pe echipe, astfel că ele merg la diferite turnee acolo unde joacă sub steagul României.Un astfel de exemplu este campioana noastră, Eliza Samara, cea care are un CV impresionant pentru toată cariera sa.Începând de sâmbătă, 20 ianuarie, Eliza va participa la ediţia cu numărul 53 a turneului Europa Top 16, care va avea loc în Elveţia, la Montreux.Miza acestei ediții o reprezintă și calificarea la Cupa Mondială, cu patru sportive și patru sportivi care își vor asigura loc în competiția din Macao, din aprilie.La competiţia din „Ţara Cantoanelor”, Eliza va avea de înfruntat nume de top ale tenisului de masă mondial.Vorbim în primul rând de una dintre cele mai în vârstă jucătoare care sunt încă active, asiatica Ying Han, cea care are 40 de ani şi reprezintă Germania. Ea este specialistă în tăierea defensivă, un stil care nu se mai foloseşte atât de mult după anii 90.În vârstă de 27 de ani, Nina Mittelham este tot o jucătoare care provine din Germania şi care în anul 2021 a cucerit titlul suprem la această competiţie.O altă sportivă de top în tenisul de masă este austriaca Sofia Polcanova, cea care, de fapt, este născută în Republica Moldova, la Chişinău. Eliza a mai avut meciuri împotriva sa şi au fost momente când s-a impus, dar a şi pierdut unele dintre partide.Maria Xiao este o jucătoare de origine spaniolă, născută la Calella, din părinţi chinezi care au emigrat la un moment dat în Peninsula Iberică pentru a avea un viitor mai bun. Ea a participat şi la ultimele Jocuri Olimpice, ceea ce înseamnă că este o jucătoare puternică şi poate pune probleme mari.Acestea sunt doar câteva dintre numele pe care Eliza Samara ar putea să le întâlnească la prestigiosul turneu.Samara nu este singura reprezentantă a României la această competiţie. Ţara noastră se mândreşte şi cu frumoasa sportivă Bernadette Szocz, cea care se află pe o pantă ascendentă şi speră la cel puţin o medalie la competiţia din Elveţia.„Bernie” a fost campioană la Europa Top 16 în 2018 şi mai are în istoric o medalie de argint şi două de bronz.Eliza Samara a reuşit, tot în 2018, să cucerească medalia de bronz, atunci când România a avut două reprezentante pe podium.Rămâne de văzut dacă sportiva noastră din Constanţa poate pune mâna pe o medalie la acest turneu extrem de important în lumea tenisului de are şanse mari să urce pe podiummasă.