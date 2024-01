Ivailo Petev (Universitatea Craiova): „Sperăm să fim mai buni anul acesta”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este mulţumit de pregătirea de iarnă pe care a făcut-o formaţia sa şi că speră într-o îmbunătăţire a jocului în acest an, începând chiar cu partida cu Farul Constanţa, de duminică.„Ştiu că nu va fi uşor, este primul meci, dar uitându-mă în ansamblu, eu sunt mulţumit de pregătire şi sperăm să fim mai buni în acest an. Jucătorii au lucrat foarte mult în această perioadă şi ceea ce am lucrat trebuie să arătăm în meciurile din campionat. Trebuie să facem tot posibilul să câştigăm duminică. Sperăm să arătăm mai bine la fiecare meci. Şi noi sperăm la ceva mare în acest an, asta este cel mai important pentru noi. Normal că am urmărit şi mişcările făcute de contracandidatele noastre, dar eu consider că este mai important ceea ce vom face noi. Noi suntem cei mai importanţi”, a declarat Petev.Antrenorul bulgar spune că transferurile făcute de Universitatea Craiova în această perioadă vor ajuta echipa, precizând că este posibil să mai apară şi alţi jucători noi.„Transferurile care s-au făcut până în acest moment eu cred că vor ajuta echipa. Se va ridica atât calitatea, cât şi concurenţa în echipă. Ei trebuie să arate exact ceea ce au arătat la echipele de unde vin. Vor fi foarte multe speculaţii până se va termina perioada de transferuri. Mai pot apărea transferuri, sau nu, dar nu este cel mai important lucru acum. Suntem concentraţi pe meciul de duminică. Pentru mine cel mai important când alegem un jucător este potenţialul pe care îl are să ajute echipa”, a mai spus Petev.