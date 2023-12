Elisabeta Lipă: "Rezultatele ne-au trezit la realitate, sportul românesc are doar 7 medalii la Mondiale"

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a declarat, pentru AGERPRES, că rezultatele din acest an au trezit la realitate sportul românesc care în anul preolimpic a obţinut doar şapte medalii la Campionatele Mondiale."Anul acesta ne-a cam arătat pe unde suntem după un 2022 cu rezultate foarte bune pentru sportul românesc. Ne-a arătat care sunt disciplinele şi pe care ne putem baza la Jocurile Olimpice de anul viitor. Pentru că România a câştigat anul acesta doar 7 medalii la Campionatele Mondiale, competiţie unde te întâlneşti cu toţi sportivii de valoare ai lumii. În funcţie de Mondiale te poţi organiza pentru anul olimpic. Faţă de 2022 e clar că în 2023 sportul românesc este în regres. Anul acesta când toate ţările au aruncat în luptă tot ce au avut mai bun pe linie de sport, iată că ne-am trezit la realitate, avem 7 medalii la Mondiale. De la aceste 7 medalii plecăm şi vedem ce mai putem construi până la Jocurile Olimpice de la Paris. Deşi timpul este foarte, foarte scurt", a menţionat preşedinta ANS.Lipă a afirmat că problemele de la nivelul Ministerului Sportului, transformat din luna iunie în Agenţie Naţională pentru Sport, au fost destul de mari. Ea a dezvăluit că a avut nevoie de cinci luni pentru a le rezolva."Probleme în sportul românesc au fost anul acesta şi sunt în continuare. Am început anul 2023 foarte optimist, cu 'cel mai mare buget' din istoria Ministerului Sportului şi care după trei luni n-a mai ajuns la nimeni. Iar trei luni e mult spus. După care în iunie am preluat preşedinţia Agenţiei Naţionale pentru Sport şi la momentul acela toate zvonurile pe care le auzeam le credeam glume. Dar când m-am trezit în faţa faptului împlinit, efectiv nu mi-a venit să cred că putem ajunge atât de jos. Eu am şase luni de când sunt în fruntea ANS, dar a fost nevoie de cinci luni ca să aduc toate problemele la un numitor comun. Şi abia în luna a şasea oamenii au putut să îşi ia salariile exact la data stabilită de legislaţie, adică data de 10 a lunii", a explicat Lipă."Au fost datorii mari, în sensul în care salariile au fost asigurate jumătate de an, după care când au apărut să curgă solicitările banii au fost rostogoliţi, aşa, de la un trimestru la altul pentru a asigura plăţile la zi după care nu s-a mai putut face nimic. Şi atunci am beneficiat de sprijinul premierului, în sensul în care am avut un fond de rezervă pe activitate sportivă la cluburi şi federaţii. Pentru că în iunie când am venit eu federaţiile şi cluburile îmi predau cheile. Iar ulterior, am avut un alt fond de rezervă pe salarii şi am asigurat salariile până la finalul anului", a adăugat ea.