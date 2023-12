Peste jumătate dintre români spun că au făcut cheltuieli mai mari în perioada sărbătorilor

Peste jumătate (56%) dintre români spun că vor face cheltuieli mai mari în perioada sărbătorilor din decembrie 2023 - ianuarie 2024, comparativ cu anul trecut, potrivit unui studiu referitor la obiceiurile de consum ale românilor.Cercetarea EY Consumer Index 2023 a fost efectuată în luna decembrie 2023 şi evidenţiază modul în care a evoluat percepţia şi experienţa de cumpărare şi consum a consumatorului român în contextul schimbărilor semnificative ce au avut loc în acest an pe toate palierele economice, sociale şi geopolitice la nivel global."Potrivit studiului EY efectuat în luna decembrie a acestui an, primele trei preocupări ale românilor sunt: creşterea costului vieţii, economia ţării şi rezultatul alegerilor politice. În baza răspunsurilor analizate, în plus faţă de creşterea preţurilor pentru produsele de bază, pot fi identificate şi alte motive de îngrijorare ale românilor pentru anul care urmează, respectiv: creşterile privind impozitul pe venitul personal sau al gospodăriei, starea venitului personal şi asigurarea pensiei. În contextul cheltuielilor de sărbători, rezultă un apetit moderat al românilor pentru campaniile cu zile de reduceri semnificative. Totuşi, în ciuda îngrijorărilor legate de propriile finanţe, 56% din respondenţi declară că vor face cheltuieli mai mari în perioada de sărbători, decembrie - ianuarie, faţă de anul precedent", a declarat Georgiana Iancu, partener, lider Consumer Products & Retail, EY România.