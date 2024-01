Ovidiu Cojocaru: „Ne dorim să ajungem în finala Rugby Europe Championship”

Internaţionalul român Ovidiu Cojocaru a declarat, vineri, după antrenamentul desfăşurat la Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani, că el şi colegii săi îşi doresc să joace finala Rugby Europe Championship din acest an.„Avem un nou staff tehnic, sperăm să avem un nou început. Putem spune că am şters cu buretele evoluţia de la Cupa Mondială, însă rămâne ca o bilă neagră în amintirea noastră. Adversarii de la REC nu seamănă cu Irlanda, Africa de Sud, Scoţia sau Tonga. Noi ne dorim să obţinem rezultate cât mai pozitive în noul an. Noi ne dorim să ajungem în finala Rugby Europe Championship, pentru asta ne pregătim zi de zi”, a afirmat el.„Cei din noul staff sunt tineri, au altă viziune şi se comportă bine cu noi, jucătorii. Dar şi jucătorii din lot sunt tineri, avem colegi de 19-20 de ani. Am ajuns să fiu eu dintre cei mai vechi din echipa naţională la 27 de ani. Mă bucură însă acest lucru pentru că în următorii ani putem închega un nou nucleu la prima reprezentativă”, a explicat Cojocaru.El a menţionat că şi-ar fi dorit ca în acest stagiu de pregătire naţionala să se antreneze mai mult pe terenuri cu iarbă naturală.„Cu frigul ne descurcăm, nu este chiar rău. Din păcate, nu avem condiţii foarte bune, pentru a ne pregăti 100%. Nu avem un teren de iarbă, ne antrenăm pe sintetic şi deja apar probleme la musculatură, la glezne. Păcat că nu găsim soluţii pentru a ne antrena în condiţii favorabile”, a precizat Cojocaru.Echipa naţională de rugby a României se află în aceste zile într-un cantonament la Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani înaintea debutului în Rugby Europe Championship, cu Polonia, pe 4 februarie.