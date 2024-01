Europarlamentarii de la PNL cer Uniunii Europene măsuri urgente pentru sprijinirea fermierilor

Europarlamentarii de la PNL Dan Motreanu şi Daniel Buda au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen prin intermediul căreia cer creşterea bugetului rezervei de criză a Politicii Agricole Comune, pentru a oferi fermierilor un sprijin proporţional cu amploarea pierderilor suferite.„Uniunea Europeană trebuie să ia urgent măsuri suplimentare pentru sprijinirea fermierilor. Am solicitat Comisiei Europene, împreună cu colegul meu Daniel Buda, creșterea bugetului rezervei de criză a Politicii Agricole Comune (PAC) pentru a oferi fermierilor un sprijin proporțional cu amploarea pierderilor suferite. În scrisoarea trimisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reamintim că fermierii din UE sunt afectați negativ din mai multe cauze: secetă, inundație, afluxul de grâne ieftine din Ucraina. Agricultorii români resimt puternic consecințele multiplelor crize. Propunem, de asemenea, excluderea temporară a ajutoarelor de stat acordate sectorului agricol din calculul deficitului bugetar. Solicităm crearea unui mecanism la nivelul UE pentru achiziționarea cerealelor din Ucraina și distribuirea acestora în țările cu risc de foamete. Această măsură ar contribui la stabilizarea prețurilor cerealelor pe piața internă europeană”, a transmis europarlamentarul Dan Motreanu.El a adăugat că, până în prezent, Comisia Europeană a aprobat două tranșe de sprijin pentru fermierii din țările apropiate de Ucraina, România beneficiind de fonduri europene de aproape 40 de milioane de euro. „Populiștii, aflați în căutare de capital politic, acuză UE că nu face nimic pentru fermieri și asta nu corespunde adevărului. Noi, europarlamentarii din grupul PPE, o spunem răspicat: este nevoie de un sprijin mult mai consistent. Finanțările europene au fost și rămân inadecvate și insuficiente pentru a compensa pierderile substanțiale suferite de fermierii europeni. Demersurile mele în favoarea fermierilor au fost permanente în toți cei cinci ani de când sunt europarlamentar. Doar în 2023, am solicitat, în mod repetat, Comisiei Europene măsuri pentru sprijinirea producătorilor români de cereale. Împreună cu colegii din PPE, am convins Comisia Europeană să deblocheze bani din rezerva de criză a UE. Parlamentul European a aprobat anul trecut propunerea privind egalitatea subvențiilor PAC în toate statele UE, ceea ce înseamnă subvenții mai mari pentru agricultorii români. M-am numărat printre inițiatorii propunerii și am avut sprijinul PPE”, a mai explicat europarlamentarul Dan Motreanu, de la PNL.