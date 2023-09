Marcel Ciolacu nu exclude o alianţă cu PNL, dar vrea preşedinte de stânga

El a menţionat că România trebuie să aibă un preşedinte de stânga.





"Cred că România trebuie să aibă un preşedinte de stânga. Este evident că marile provocări sunt crizele sociale, echitatea socială. Trebuie să existe - după 20 de ani de preşedinte de dreapta - trebuie să vină un preşedinte de stânga. Sunt mai mulţi colegi ai mei, oameni care nu sunt acum în partid, care pot accede la această funcţie. Eu voi susţine un preşedinte de stânga. (...) Întâi să-mi duc provocările pe care le am şi o să am discuţii cu colegii", a mai spus Marcel Ciolacu.





Întrebat dacă există vreo variantă ca PSD să facă alianţă cu PNL pentru alegeri, Ciolacu a răspuns: "Nu exclud absolut nimic în politică".





"Nu e uşor de realizat, sunt stânga şi dreapta, dar trebuie să recunoaştem că această coaliţie a adus o stabilitate României şi o stabilitate în toată zona mult aşteptată. Uitaţi-vă în Bulgaria - încă nu este foarte stabilă, Austria nu contează foarte mult geostrategic în acest moment, dar România şi Polonia contează imens geostrategic în acest moment", a adăugat Ciolacu.







„Nu se mai măreşte nicio taxă”





Premierul a mai explicat că Guvernul, prin măsurile fiscale pe care le ia, nu introduce taxe noi, ci scoate din excepţii şi niciun om de rând nu va fi afectat de aceste măsuri.





"Nu se mai măreşte nicio taxă. Noi am venit cu un pachet pe toate cele trei paliere. Noi avem excepţii, eu nu mai suport cuvântul «excepţie». De când sunt prim-ministru, mie mi s-a acrit de acest cuvânt. Cu cât îmi vin mai multe informaţii de la Finanţe, avem excepţii la excepţii, nu se poate aşa ceva. Am distrus această ţară prin 500 de excepţii luate într-o sută de acte normative. Noi dorim acum să aderăm la OECD. E foarte important, intrăm în rândul ţărilor dezvoltate. Este foarte important să vedem ce avem excepţii. Eu nu am introdus taxe noi, am scos din excepţii. Nu mai suportă statul român excepţiile. Intervii punctual cu excepţii, peste tot se întâmplă în lume, pe anumite categorii", a spus Ciolacu la Antena 3.





Acesta a menţionat că excepţiile înseamnă 75 de miliarde de lei anual, iar evaziunea fiscală în România înseamnă 160 de miliarde.





"Veţi vedea lunar, după ce creez cadrul legislativ prin această lege pe care îmi asum răspunderea în Parlament, vor fi minumum două ministere care vor veni în şedinţa de guvern cu reorganizare, unde vor dispărea autorităţi, agenţii", a punctat premierul.





În altă ordine de idei, Marcel Ciolacu a mai spus că "niciun om de rând nu va fi afectat de măsurile pe care le ia Guvernul".





"Nu mi-am făcut niciun gând de a candida în acest moment la funcţia de preşedinte al României. Sunt suficiente provocări, după cum bine ştiţi, în acest scurt mandat de aproape trei luni de zile de prim-ministru. Vreau ca România să aibă un buget sustenabil şi predictibil şi toate reformele care sunt prinse în acest moment în PNRR, dar care sunt şi baza aderării României la OECD să fie implementate în România. Cred că asta este cea mai mare provocare", a afirmat Ciolacu, la Antena 3, întrebat dacă va candida la prezidenţiale.