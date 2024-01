Deputatul Marian Cruşoveanu: „Tema comasării alegerilor este foarte importantă”

Anul 2024 este un an extrem de important pentru toată clasa politică din România şi implicit pentru cea din Constanţa. Vor exista mai multe rânduri de alegeri şi aici ne referim în principal la cele europarlamentare, parlamentare, locale şi prezidenţiale. Mulţi oameni politici şi-au exprimat dorinţa ca aceste alegeri să fie cumva comasate. Printre ei se află şi cei de la PNL, inclusiv cei de la PNL Constanţa.Secretarul general al PNL Constanţa, deputatul Marian Cruşoveanu, a explicat că toţi cetăţenii trebuie să înţeleagă ce vor vota şi a mai spus că aceste alegeri nu trebuie să fie obositoare.Astfel, în opinia lui Marian Cruşoveanu, alegerile din 2024 ar trebui să fie cumva comasate tocmai pentru ca procesul să fie simplificat.Pe lângă acest lucru, parlamentarul constănțean mai spune că dacă alegerile vor fi comasate va exista o cheltuială mult mai mică decât dacă se vor desfăşura în mai multe rânduri. În acest fel, bugetul tuturor partidelor, dar şi cel al statului, nu va mai fi atât de afectat.„În acest an, toți cetățenii vor fi chemați să își exprime opțiunile, de mai multe ori, în cadrul procesului electoral, deoarece se anunță a fi anul cu cele mai multe alegeri simultane. Aceasta va reprezenta, practic, o resetare a scenei politice, anticipându-se că vom avea cel mai agitat an electoral din istoria modernă a României.În acest context, devine esențial să acordăm o atenție sporită modului în care se desfășoară procesul electoral. Scopul este să încurajăm participarea la vot, dar și să reducem posibila oboseală electorală. De aceea, consider că tema comasării alegerilor este deosebit de importantă și necesită o analiză atentă din partea partidelor politice.Partidul Național Liberal împărtășește opinia majorității românilor, care doresc simplificarea procesului electoral și economisirea de resurse financiare, în timp ce vom promova alegeri civilizate.În același timp, ministrul finanțelor estimează că toate alegerile din acest an vor implica cheltuieli în valoare de 3,8 miliarde de lei. Prin comasarea alegerilor, se poate realiza o economie semnificativă din banul public.Campaniile electorale succesive pot perturba activitatea instituțiilor publice, iar atât România, cât și fiecare primărie, nu își permit să aștepte până la finalul acestui an electoral intens. Există numeroase proiecte aflate în derulare care pot fi afectate, întârziate sau blocate din cauza alegerilor.Maratonul electoral, în loc să aducă avantaje românilor, poate submina pilonul principal al democrației - reprezentativitatea. Prin urmare, comasarea alegerilor merită o analiză atentă”, a declarat Marian Cruşoveanu.Rămâne de văzut dacă alegerile din acest an vor fi în cele din urmă comasate în vreun fel şi dacă dorinţa lui Marian Cruşoveanu şi implicit a celor din PNL se va împlini.