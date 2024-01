Acestea sunt cele mai importante transferuri din fotbal realizate în această iarnă

Transferul românului Radu Drăgușin de la Genoa la Tottenham a făcut furori în presa internațională, datorită sumei mari pe care a plătit-o clubul englez: 30 de milioane de euro.Până în acest moment, este al doilea cel mai valoros transfer făcut în această iarnă, după cel al brazilianului Vitor Roque de la Athletico Paranense la FC Barcelona.Iată cele mai importante mutări din actuala perioadă de mercato:s-a transferat la FC Barcelona de la Athletico Paranense, pentru 40 de milioane de euro. Catalanii i-au fixat o clauză de reziliere de 500 de milioane. În aprilie 2022, Athletico l-a cumpărat de la Cruzeiro cu 4,7 milioane, făcând un profit imens în mai puțin de doi ani.s-a transferat la Tottenham Hotspur de la Genoa, pentru 25 de milioane de euro plătite pe loc, plus 5 milioane mai târziu.Cu siguranță că Tottenham a câștigat foarte mulți fani în România. De asemenea, mulți pariori din țara noastră vor miza pe meciurile lui Spurs. Există oferte speciale pentru Premier League, informează TopBonusPariuri.ro , site pe care mai poți citi și unde găsești cel mai bun bonus la pariuri sportive.s-a transferat de la Napoli la RB Leipzig pentru 24 de milioane de euro. În cele patru sezoane și jumătate în tricoul napolitanilor a câștigat campionatul și cupa Italiei.s-a transferat la Paris Saint-Germain de la Sao Paolo. A câștigat deja un trofeu cu PSG, Supercupa Franței.s-a transferat la Benfica de la Santos, pentru 18 milioane de euro. Noul vârf al „vulturilor” are 7 selecții și 7 goluri marcate pentru naționala U20 a Braziliei.s-a transferat de la Gent la Lyon, pentru 17 milioane de euro. Este intonațional belgian U21, având deja 5 selecții.s-a transferat de la Palmeiras la Zenit Sankt Petersburg pentru 15 milioane de euro. Este primul contract în afara Braziliei.s-a transferat la Flamengo de la River Plate, pentru 14,5 milioane de euro. Are 25 de selecții și 5 goluri pentru naționala Uruguayului.s-a transferat la Nice de la Real Sociedad, pentru 10 milioane de euro. Are 4 selecții în naționala U20 a Franței.s-a transferat la Zenit Sankt Petersburg de la Corinthians, pentru 9 milioane de euro. Are 8 selecții și 2 goluri marcate pentru naționala U20 a Braziliei.