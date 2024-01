Una caldă, alta rece pentru baschetbaliştii de la CSM Constanţa. Fetele au câştigat, băieţii au pierdut

Ultimul wekend a adus meciuri spectaculoase pentru echipele celor de la CSM Constanţa. Au fost evoluţii bune, dar şi mai puţin bune, astfel că publicul constănţean a avut parte şi de agonie, dar şi de extaz.Sâmbătă, în Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanţa, baschetbaliştii de la CSM Constanţa CSM au luptat până în ultimul minut cu FC Argeș Pitești pentru un rezultat favorabil în fața propriilor suporteri, dar oaspeții au câștigat cu 72-68 (40-32), după un duel strâns, tranșat decisiv abia pe final.Băieții antrenați de Dan Fleșeriu și Octavian Boian au fost mai buni în sfertul al treilea și au stat la o aruncare distanță de adversari mai tot sfertul 4, însă piteștenii au făcut diferența mai ales la punctele de sub panou, 34 față de 20, având însă și un procentaj superior la aruncările de 2p și 3p. La intrarea în ultimul minut, CSM s-a apropiat la 66-69, dar adversarii au răspuns cu o aruncare de afară, exact la momentul oportun și au scăpat în câștigători.Henderson Jr, cu 20 puncte (5x3p), a fost coșgeterul partidei, secondat de Cizauskas 14p, în timp ce Duffy 10p, Hill 10p, Griffin 8p, Lazar 3p, Torok 3p au fost ceilalți marcatori. Au mai evoluat Oprean și Gribinic. CSM Constanța încheie cu un bilanț pozitiv prima parte a campionatului, 8 victorii în 15 meciuri, și face pasul din Grupa B în Top 10 Liga Națională Getica ’95.De partea cealaltă, fetele baschetbaliste de la CSM Constanţa au avut parte de o soartă mult mai bună. Constănţencele s-au impus în faţa echipei CSU Olimpia Braşov la capătul unui meci în care junioara Irina Macovei a înscris un buzzer beater la ultima fază.A fost cea de-a opta victorie pentru baschetbalistele noastre de la malul mării. Fetele antrenate de Alexandru Olteanu au făcut spectacol la primul meci jucat pe teren propriu în acest an.CSM Constanța a câștigat, 97-78 (59-34) cu formaţia de sub Tîmpa, și își menține parcursul perfect în Liga Națională Getica ‘95. Jucătoarele antrenate de selecționerul Dan Calancea au profitat de relaxarea adversarelor și, după ce au câștigat sfertul 3, s-au apropiat la doar 7 puncte, 78-85. Însă vicecampioanele au avut sub control ultimul sfert și au încheiat cu un succes la 19 puncte diferență, aplaudat de publicul din Sala Sporturilor.Gabriela Mărginean 23 puncte, 5 recuperări, 8 pase decisive, Anđela Delić 21p, 5 recuperări, 2 pase decisive și Alina Podar 21p, 5 pase decisive, au fost principalele realizatoare ale echipei noastre. Au mai evoluat Higgins 11p, Irimia 10p, Godri-Părău 5p, Koizar 2p, Macovei 2p, Vaida 2p.Pentru CSM Constanţa urmează un nou meci dificil, de data aceasta în deplasare, cu FCC Baschet UAV Arad. Partida va avea loc sâmbătă, 20 ianuarie, cu începere de la ora 18:00, la Arad.