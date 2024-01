Un an plin de succese pentru CSM Constanţa. În 2024, toţi ochii sunt aţintiţi către Paris

În anul 2023, sportivii de la CSM Constanța au obținut 553 de medalii, dintre care 193 de aur, 189 de argint și 171 de bronz. La CSM Constanța sunt peste 1.000 de sportivi legitimaţi dintre care 84% sunt copii, juniori, cadeți, tineret, iar 86% sunt sportivi constănțeni.La Campionatele Mondiale, Europene și alte competiții internaționale oficiale au fost câștigate 70 de medalii, la Campionatele Naționale și ligile naționale ale României s-au obținut 405 medalii, iar la Cupa României au fost aduse în vitrina clubului 78 de medalii.Sportiva anului 2023 la CSM Constanța este jucătoarea de tenis de masă, Elena Zaharia, vicecampioană mondială U19 în proba de simplu și medaliată cu bronz, alături de echipa României U19 la aceeași competiție mondială din Slovenia.Sportivii de la paralimpic, Luminița Smău și Erchin Ali au avut performanțe deosebite în acest an. Luminița Smău încă se află în lupta pentru calificarea la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024.Prietenia, prețuirea și respectul sunt calități pe care le apreciem, atunci când ne referim la sprijin și susținere necondiționată. Trebuie remarcate și evoluțiile echipelor de la malul mării, la handbal masculin, câștigătorii Cupei României, bronz în campionat și calificare în Main Round din European League.La baschet feminin, CSM Constanța este vicecampioana Ligii Naționale, câștigătoarea Cupei Federației, campioană la 3x3 și câștigătoarea Cupei României la 3x3.Și echipa de baschet masculin și-a adjudecat titlul de campioană la 3x3 și a câștigat Cupa României la 3x3.CSM Constanța a organizat în 2023 câteva competiții de mare interes printre care: Sport Corner, Săptămâna europeană a sportului beactive, FIBA 3x3 Qualifier Constanța, Mănușa Litoralului, World Tour Constanța, Cupa Davis, UIM XCAT World Championship Constanta 2023, Campionatul Național de Canotaj pe mare.Foarte important este și parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța prin care CSM Constanța are acces în școlile din Constanța pentru promovarea sportului și inițierea copiilor în disciplinele sportive.În acest an sunt programate Jocurile Olimpice de la Paris unde CSM Constanța își dorește să aibă cât mai mulți sportivi calificați.După toate aceste performanţe mai mult decât notabile nu putem spune decât faptul că CSM Constanţa este un club care îşi doreşte performanţă.Formaţiile de pe litoral au făcut de foarte multe ori spectacol în Sala Sporturilor „Simona Amânar” şi au ridicat publicul în picioare ori de câte ori au avut ocazia.CSM Constanţa va fi cu siguranţă o nucă tare pentru toate cluburile din ţară, dar şi din străinătate, fie că vorbim despre handbal, volei, baschet sau alte discipline.