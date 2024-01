Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, dezvăluiri din culisele sportului pe care îl conduce

Carmencita Constantin, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat că în momentul în care a preluat conducerea instituţiei a remarcat că gimnastica românească a fost devalizată de marii săi antrenori, care au acceptat în timp să lucreze în condiţii mult mai bune peste hotare.„Fiind plină de rezultate la scară mondială decenii întregi, gimnastica românească sigur că a creat un portofoliu de antrenori pe care i-au ofertat foarte multe ţări, care azi sunt în ierarhia mondială. Eu când am venit, am găsit federaţia, ţara, devalizată de marii antrenori. Iar situaţia actuală ar putea să dea semne de îmbunătăţire pentru că sunt foarte mulţi antrenori români dornici să revină acasă. Dar cu condiţia să aibă infrastructura cu care să lucreze. Pentru că în toţi aceşti ani de când au plecat din ţară, în toată lumea, ca în toate domeniile, gimnastica nu a stat pe loc. S-au dezvoltat aparate de metodică, sălile au cu totul altă configuraţie, metodele de lucru sunt altele la toate grupele de vârstă”, a spus preşedinta FRG.Ea a explicat că soluţia reprezentată de antrenori străini a început să dea roade, dovadă faptul că echipa feminină a României a reuşit după o pauză de 12 ani să se califice din nou la Jocurile Olimpice.„Noi nu am avut un scop în sine să lucrăm cu antrenori străini. Noi iniţial am început doar cu o colaborare. Patrick Kiens a ajuns conjunctural să fie antrenor coordonator, pentru că toată lumea ştie frământările din gimnastică şi ce decizii a trebuit să luăm ca să avem linişte, să avem sportivi numeric, dar şi calitativ pentru a forţa această calificare cu echipa la Jocurile Olimpice pe care am şi reuşit-o. Că sunt olandezi antrenorii pe care i-am adus la loturi a fost o pură întâmplare. Noi am căutat foarte mult la mijlocul unui ciclu olimpic, atunci când am considerat că trebuie să ne întărim, antrenori din sisteme similare nouă, care nu se mai bazează pe un număr mare de sportivi, ci pe unul mic. Şi aşa s-a întâmplat că am găsit foarte greu, atât la lotul feminin, cât şi la masculin, specialişti care să accepte să continue activitatea depusă de antrenorii români. Iar primele semne cred că se văd, pentru că azi avem calificată echipa feminină, dar şi pe Andrei Muntean, la Jocurile Olimpice. Deci ambele obiective au fost îndeplinite şi până la acest moment suntem în grafic”, a precizat oficialul FRG.