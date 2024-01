Leo Grozavu (Poli Iaşi): „Ne-am atins obiectivele de pregătire, chiar dacă am rămas în ţară”

Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iaşi, Leo Grozavu, a declarat, într-un interviu difuzat pe canalul oficial de YouTube, că formaţia sa şi-a atins obiectivele de pregătire în perioada de iarnă, chiar dacă a ales să rămână în ţară.„Rămâne de văzut dacă este un avantaj sau nu faptul că ne-am pregătit în ţară şi nu în străinătate. Nimeni nu-ţi garantează că joci mai bine sau mai prost dacă rămâi în ţară sau pleci în străinătate. Doar campionatul îţi arată dacă ai ales bine această perioadă. Nu am făcut-o din considerente financiare. Anul trecut echipa a acuzat o anumită stare de oboseală şi am încercat să ocolim această perioadă obositoare. Chiar dacă am rămas acasă, eu cred că ne-am atins obiectivele de pregătire şi eu sper să se vadă asta în timpul campionatului. Sper ca echipa să arate bine în această a doua parte a campionatului”, a declarat Grozavu.El îşi doreşte ca echipa sa să acumuleze cât mai multe puncte în a doua parte a campionatului regulat, chiar dacă este de părere că adevărata bătălie pentru salvarea de la retrogradare se va da în play-out.„Campionatul regulat nu îţi poate da cine ştie ce linişte, indiferent de câte puncte ai face, pentru că înjumătăţirea punctelor îţi mai taie din elan. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem puncte, va trebui să facem cât mai multe până la finalul sezonului regulat. Dar cred că lupta adevărată va fi dată la play-out. Dacă faci cinci-şase victorii în play-out cred că te salvezi fără probleme. Ăsta este obiectivul nostru, să rămânem în prima ligă şi la anul să devenim mai buni şi mai competitivi”, a adăugat antrenorul.