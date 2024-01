Simona Halep revine pe teren în faţa fanilor la Cluj. „Abia aştept!”

Simona Halep (32 de ani) va reveni pe terenul de tenis pe 15 iunie 2024, în cadrul celei de-a 5-a ediții a Sports Festival. Evenimentul va avea loc în sala Polivalentă din Cluj-Napoca. La el vor mai participa Steffi Graf (54 de ani), Andre Agassi (53 de ani) și Andrei Pavel (49 de ani).Halep este suspendată din circuitul WTA din cauza suspendării de dopaj. Simona nu poate participa la niciun eveniment oficial, dar se păstrează în formă. Se pregătește intens la Dubai, alături de noul staff, iar acum a primit șansa de a juca în fața unor tribune pline.Sports Festival, eveniment organizat pentru al 5-lea an consecutiv la Cluj Napoca, a convins-o pe dubla campioană de Grand Slam să facă echipă cu Andrei Pavel într-un meci al legendelor. De partea cealaltă a fileului se vor afla Steffi Graf și Andre Agassi.Anunțul participării a fost făcut printr-un clip video inedit. Halep îi transmite invitația lui Steffi Graf, prin intermediul telefonului: „Bună, Steffi. Te aștept împreună cu Andrei în România, în țara mea natală. Am mai jucat la Sports Festival și mi-a plăcut. Sunt sigur că și ție o să îți placă. Abia aștept să te văd la Cluj!”.Simona a revenit cu o declarație și pe site-ul oficial al evenimentului: „Am trăit momente speciale la Cluj, pe acel teren minunat amenajat în cadrul Sports Festival. Abia aștept să mă reîntorc și să joc acolo, alături de Andre Agassi și Steffi Graf”.„Anul acesta, la Sports Festival, pe 15 iunie, Andre Agassi, Steffi Graf, Simona Halep și eu ne vom întâlni la Cluj și o să fie o zi minunată. Abia aștept să-i revăd, mai ales pe Andre cu care am o istorie. Am jucat împreună de șapte ori, l-am învins o dată. Sunt niște omeni nemaipomeniți. Ne vedem acolo”, a spus şi constănţeanul Andrei Pavel.Meciul demonstrativ de pe 15 iunie va marca revenirea Simonei în fața propriilor fani după mai bine de doi ani. Ultima dată a participat la ediția din 2021 de la Transylvania Open, când a pierdut finala.Primele 1.000 de bilete pentru Sports Festival, cele de tip early-bird, au fost vândute în doar șase ore.Restul tichetelor, la prețurile normale, sunt disponibile pe site-ul oficial.„E greu să ne exprimăm pe deplin bucuria de a o avea pe Simona Halep din nou, pe teren, la un demonstrativ din cadrul Sports Festival. Simona este foarte iubită în România și abia așteptăm să o vedem din nou. Ea este un model pentru mulți fani și sportivi tineri, o inspirație prin determinare și dedicare, iar modestia ei adaugă o notă de simpatie și respect în comunitatea tenisului mondial.Pentru noi, este și o prietenă apropiată, așa că suntem alături de ea în momentele bune, dar și în cele grele. Un lucru cred că e sigur: ne e dor tuturor de Simona în teren și ne bucurăm că la Sports Festival putem să celebrăm pasiunea și dedicarea ei pentru tenis”, a explicat Patrick Ciorcilă, directorul evenimentului.Pe 12 septembrie, Simona Halep a fost suspendată vreme de 4 ani pentru două încălcări ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise, roxadustat, și suspiciunea că ar fi utilizat metode / substanțe interzise pe durata sezonului 2022, concluzie la care experții ITIA au ajuns pe baza datelor din pașaportul ei biologic.Ea a decis să conteste decizia la TAS, în finalul lunii octombrie. Sportiva din Constanța va fi audiată la Lausanne în perioada 7-9 februarie 2024.