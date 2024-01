Tenis: Româncele şi-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open

Jucătoarele române de tenis Sorana Cîrstea, Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian şi-au aflat, joi, adversarele din runda inaugurală a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după efectuarea tragerii la sorţi, scrie Agerpres.Cîrstea (33 ani, 26 WTA) a fost desemnată cap de serie numărul 22 şi va juca în primul tur contra chinezoaicei Yafan Wang (29 ani, 97 WTA), scorul meciurilor directe fiind egal, 1-1.Sorana Cîrstea, care nu are nicio victorie în acest sezon, a învins-o pe Wang în 2017, în primul tur la Wuhan, cu 6-3, 6-3. Chinezoaica se impusese la prima lor confruntare, în 2015, la Saint-Gaudens (Franţa), în primul tur, cu 7-6 (7/1), 4-6, 6-2.Ana Bogdan (31 ani, 66 WTA) va debuta contra unei adversare venite din calificări. Dacă va trece de aceasta, românca o va înfrunta probabil pe campioana en titre, belarusa Arina Sabalenka, având în vedere că şi aceasta va debuta contra unei jucătoare venite de pe tabloul preliminar.Jaqueline Cristian (25 ani, 84 WTA) va evolua în prima rundă contra cehoaicei Katerina Siniakova (27 ani, 49 WTA), victorioasă în prima lor confruntare, în 2022, în primul tur la Dubai, cu 6-1, 7-5.România a ratat şansa de a avea un număr mai mare de reprezentante la turneul de la Melbourne, după ce Irina Bara (28 ani, 183 WTA) a fost întrecută de germanca Eva Lys (21 ani, 141 WTA), semifinalistă la Transylvania Open în octombrie, cu 6-1, 6-2, în runda a doua a calificărilor.Bara, care s-a înclinat după 65 de minute de joc, s-a ales cu un cec de 44.100 de dolari şi 20 de puncte WTA pentru evoluţia sa.Principala favorită, poloneza Iga Swiatek, va avea parte de un debut în forţă, contra americancei Sofia Kenin, campioana din 2020 şi numărul 38 mondial. Dacă va trece de Kenin, Swiatek va juca împotriva câştigătoarei dintre americanca Danielle Collins (finalistă în 2022) şi germanca Angelique Kerber.Kazaha Elena Rîbakina, finalista de anul trecut, va juca în primul tur contra cehoaicei Karolina Pliskova (37 WTA), desemnată principala favorită a turneului Transylvania Open de luna viitoare de la Cluj-Napoca.Jucătoarea americană Coco Gauff, care a câştigat ultimul turneu de Mare Şlem la feminin (US Open 2023), va debuta contra slovacei Anna Karolina Schmiedlova (67 WTA).Japoneza Naomi Osaka, fost lider mondial şi cvadruplă campioană de Mare Şlem, o va înfrunta în primul tur pe jucătoarea franceză Caroline Garcia, la primul său Grand Slam după cea a născut. Osaka are două titluri la Melbourne, în 2019 şi 2021, celelalte două fiind câştigate la US Open (2018, 2020).Britanica Emma Răducanu o va înfrunta pe americanca Shelby Rogers în primul tur la Australian Open, mai scrie Agerpres.