Perioadă cumplită pentru Simona Halep. Constănţeanca suferă de anxietate

Simona Halep trece prin momente dificile în plin proces de dopaj. Suspendată pentru patru ani, fostul lider WTA se zbate într-un coșmar ce pare să nu se apropie de final. Sportiva a decis să se confeseze într-un turneu mediatic în Franța, chiar înainte de audierea sa la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Printre dezvăluirile făcute, campioana a recunoscut că suferă de o afecțiune cu impact semnificativ: tulburări de anxietate, însoțite de insomnii și atacuri de panică.„Continui să mă antrenez, să mă pregătesc pentru revenirea pe teren. Deocamdată, nu am o echipă, mă antrenez singură în București, chiar dacă este dificil să îți găsești motivația atunci când nu trebuie să participi la competiții și nu știi ce îți rezervă viitorul. Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut atacuri de panică. Sunt cunoscută pentru faptul că sunt o jucătoare foarte emotivă. Înaintea meciurilor, stresul îmi provoacă dureri abdominale foarte severe. De când am primit suspendarea, este ca și cum am în fiecare zi aceste dureri și anxietate. Totuși, acum, situația este puțin mai bună”, a declarat Simona Halep pentru Paris Match.Fostul lider mondial a dezvăluit că a căutat ajutorul unui psiholog pentru a depăși momentele dificile, considerând că este victimă unei nedreptăți majore.„Încă discut cu psihologul, mă ajută să rămân calmă și să îmi gestionez temerile. În general, este întotdeauna bine să discuți cu cineva, îți permite să te eliberezi, să te descarci, să înveți să accepți, chiar dacă, în cazul meu, este dificil, pentru că sunt victima injustiției. Pe de altă parte, știu că nu am greșit cu nimic și nu am niciun motiv să îmi fie rușine de ceva. Când văd lucrurile în felul acesta, mă ajută să lupt cu insomniile”, a mai spus Simona Halep.Sportiva continuă să își înfrunte provocările personale și se angajează să revină pe teren în ciuda adversităților care îi stau în cale. Publicul și fanii îi acordă susținere în această perioadă dificilă, așteptând cu nerăbdare revenirea campioanei.Starea Simonei poate fi accentuată şi din cauza comportamentului fostei mari jucătoare de tenis, americanca Serena Williams. Nu de puține ori Serena Williams a făcut remarci negative la adresa jucătoarei noastre, Simona Halep. Printre acestea se numără cele legate de suspendarea Simonei în cazul ei de dopaj.Cu toate acestea, americanca a decis să își încheie cariera de peste două decenii în 2022, după ce a pierdut în turul al treilea al US Open în fața lui Ajla Tomljanovic. Williams a jucat și la dublu cu sora sa Venus la Flushing Meadows, dar cele două au fost eliminate în primul tur.Craybas a apărut recent în cel mai recent episod al ATP Tennis Radio Podcast și a intervenit în dezbaterea privind GOAT-ul tenisului (jucătorul/jucătoare cel/cea mai bună din toate timpurile). Ea a susținut că, dacă se combină jocul de simplu și cel de dublu, atunci Serena Williams și Margaret Court sunt cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile.