Simona Halep trage tare la antrenamente şi este gata să revină pe teren. "Nu renunţa niciodată!"

Simona Halep, care a fost suspendată patru ani pentru dopaj, nu se lasă și luptă din greu pentru a reuși să revină pe terenul de tenis.După ce a fost acuzată de dopaj, Simona Halep s-a ales cu o suspendare de patru ani, însă nu are de gând să renunțe așa ușor la tenis. În ciuda deciziei ITIA, românca vrea să se mențină în formă și chiar se antrenează intens.În încercarea de a arăta că va lupta până la capăt, Halep a postat un clip din timpul unei sesiuni de antrenament și a pus pe fundal piesa: Sia – „Never give up” (n.r. nu renunța niciodată).După ce a fost acuzată de dopaj și i-au fost găsite nereguli în pașaportul biologic, Simona Halep a primit o suspendare de patru ani.„ITIA confirmă că un tribunal independent a suspendat-o pe jucătoarea Simona Halep pe o perioadă de patru ani, după încălcări ale Regulamentului Anti-Doping din Tenis (TADP).Dublă campioană de Grand Slam, Halep a fost acuzată de două încălcări separate ale regulamentului. Prima legată de substanța interzisă roxadustat, la US Open 2022, descoperită în urma unei probe de urină din timpul competiției. A doua legată de nereguli legate de pașaportul biologic. Tribunalul independent, stabilit de Sport Resolutions, a audiat experți pe 28 și 29 iunie, la Londra, atât din partea lui Halep, cât și din partea ITIA, iar jucătoarea le-a prezentat inclusiv juraților dovezi în mod direct, ca parte a procedurii.Pe 11 septembrie 2023, tribunalul a confirmat că a descoperit că jucătoarea a comis în mod intenționat încălcarea Regulamentului Anti-Doping din Tenis, articolul 2:Acuzația legată de pașaportul biologic a fost de asemenea menținută, din moment ce tribunalul a spus că nu există niciun motiv de a avea îndoieli legate de opinia puternică oferită unanim de trei experți, conform cărora explicația pentru neregulile din pașaport este „probabil dopajul”.Tribunalul a acceptat argumentul lui Halep conform căruia a înghițit un supliment contaminat, dar a concluzionat că cantitatea înghițită nu s-a regăsit și în proba de urină”, se arată în comunicat.Americanii de la publicația The Athletic anunță că Simona Halep (32 de ani) a făcut, oficial, apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv față de decizia primită pe 12 septembrie din partea tribunalului independent Sports Resolutions, care a suspendat-o 4 ani pentru două încălcări ale regulamentului anti-doping.„Echipa de avocați a Simonei Halep, condusă de Howard Jacobs, avocatul din Los Angeles care a reprezentat unele dintre cele mai mari nume din sport în litigii legate de dopaj, a depus recursul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.Sesizările lor juridice vor fi făcute în următoarele câteva zile, apoi Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA), care supraveghează programul anti-doping în tenisul profesionist, va avea la dispoziție aproximativ o lună pentru a răspunde.Instanța va stabili apoi o dată de audiere, în lunile următoare”.Așadar, este posibil ca Simona Halep să afle data audierii până la finalul lunii noiembrie.