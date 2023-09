Halucinant! Verdictul Simonei Halep se amână din nou. "Sunt teribil de dezamăgită!"

Simona Halep, suspendată provizoriu de anul trecut pentru dopaj, a anunţat, vineri, 1 septembrie, pe Instagram Stories, că decizia în cazul său, care ar fi trebuit să vină în această săptămână, este amânată.Simona Halep a aflat decizia în cazul de dopaj.„Astăzi am aflat că decizia în cazul meu, care era aşteptată săptămâna aceasta, va fi amânată în continuare. Acest lucru este teribil de dezamăgitor, deoarece am spus în mod constant că tot ceea ce cer este să fiu judecată. Este greu de explicat cât de mult m-au afectat şi mă afectează în continuare aceste întârzieri”, a scris Simona Halep pe Instagram.Simona Halep nu a mai jucat de un an, de când a fost depistată pozitiv cu roxadustat.Reamintim că Simona Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022). Ulterior, a fost acuzată și de neregularități în pașaportul sportiv biologic. Cazul este judecat în aceste momente de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb. Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona Halep mai are o cale de atac, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Suspendarea maximă pe care Simona Halep ar putea să o primească este una de patru ani.Jucătoarea din Constanţa spune că a trăit un an brutal, de la suspendarea provizorie din octombrie 2022, citează news.ro.„Mulţumesc familiei şi mai ales fanilor, care m-au copleşit cu bunătatea lor şi am avut parte de susţinere necondiţionată. Am oferit tenisului viaţa mea şi am respectat regulile sută la sută. Eu sunt liniştită, pentru că sunt nevinovată şi nu am luat nimic intenţionat.Aşteptarea a fost un calvar, cred că atunci când există incertitudine e greu să trăieşti. Am avut speranţe de la o audiere la alta.Au fost multe suişuri şi coborâşuri, dar cred că am gestionat destul de bine. Imaginea mea în sufletul meu este curată. Nu am făcut nimic necinstit, am respectat tenisul, de la muncă, de la tot ce ţine de el, a fost prioritatea vieţii mele, nu am făcut nimic interzis.O să revin pe teren pentru că îmi place foarte mult să joc tenis în continuare şi am o motivaţie interioară.Acolo îmi e locul şi cred că trebuie să mă opresc atunci când eu vreau, nu în alte situaţii.Cred că o să fie un moment greu retragerea din tenis şi vreau să fie aşa cum simt eu. Privesc viaţa altfel, a fost brutală viaţa anul acesta, dar ceea ce nu te doboară te face mai puternic. Consider că sunt mai puternică emoţional, mult mai stăpână pe ceea ce ţine de tot ce e în jurul meu. Mi-am dat seama ce fel sunt unii oameni, ce fel e lumea şi cred că mai am de învăţat din această experienţă neplăcută. Dar cred că am învăţat destul şi sunt liniştită că pot face mai multe schimbări şi să trăiesc mai bine”, a transmis Simona Halep.