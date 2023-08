Este oficial! Simona Halep nu mai există în clasamentul WTA

Organizatorii turneului US Open au anunțat, în mod oficial, că Simona Halep (31 de ani, numărul 1140 WTA) nu va participa la ediția din acest an a competiției din Statele Unite ale Americii. Constănțeanca este în continuare suspendată, după ce a fost prinsă dopată cu roxadustat, chiar la US Open, anul trecut.Ea ar fi putut evolua la turneul american dacă tribunalul independent Sports Resolutions ar fi dat un verdict favorabil până luni, 21 august, cu o săptămână înainte ca turneul să ia start.Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Halep nu va juca la US Open, lucru confirmat miercuri chiar de către organizatori.„Potrivit Regulamentului de Grand Slam, Simona Halep a fost retrasă automat de la US Open, din cauza suspendării temporare, în momentul tragerii la sorți pentru meciurile din calificări. Taylor Townsend ajunge pe tabloul principal”, se arată într-un comunicat postat de cei de la US Open, pe site-ul oficial.Simona Halep nu a mai jucat de aproape un an, de pe 29 august 2022. Între timp, aceasta s-a prăbușit în clasamentul WTA. În cea mai recentă actualizare făcută luni, 21 august, constănțeanca a coborât până pe poziția cu numărul 1140.Veștile proaste nu se vor opri aici pentru constănţeancă. La finalul US Open 2023, dubla campioană de Grand Slam va dispărea complet din clasament. Va rămâne fără niciun punct!Indiferent de verdictul pe care îl va primi din partea Sports Resolutions, constănțeanca va trebui să o ia de la zero. Va putea participa în competițiile WTA doar prin intermediul unor invitații primite din partea organizatorilor.Într-un interviu acordat Gazetei, George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a explicat de ce judecătorii nu o vor declara nevinovată pe Simona Halep.„Din punctul meu de vedere, îi vor da minimum un an Simonei ca ei să-și acopere această perioadă în care ea nu a jucat. Dacă vor spune că este nevinovată, cu siguranță vor trebui să răspundă ei pentru prejudiciile enorme de imagine și tot ce s-a întâmplat vizavi de ea”, a spus George Cosac pentru GSP.ro.Simona Halep fusese suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) pe 7 octombrie 2022, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la US Open 2022.Ulterior, pe 19 mai 2023, ITIA a anunțat că pe numele lui Halep a fost adăugat un nou cap de acuzare, faptul că în pașaportul ei biologic ar exista iregularități.Halep nu a mai jucat un meci oficial de pe 29 august 2022, când părăsea US Open în primul tur.În aceste condiţii este extrem de dificil ca Simona Halep să mai revină vreodată pe terenul de tenis. A trecut exztrem de mult timp de când ea nu a mai susţinut un meci oficial, ceea ce înseamnă că retragerea este foarte aproape.