Simona Halep, o nouă reacţie vehementă în cazul său. „Îmi distrugeţi sănătatea!”

Simona Halep a avut o nouă reacție devastatoare la adresa ITF și ITIA, după ce forurile i-au amânat din nou, cu o lună, audierea în cazul de dopaj și a dezvăluit că această decizie îi afectează sănătatea mintală.Jucătoarea de tenis, care așteaptă ca procesul să fie demarat încă din luna octombrie a anului trecut, a lansat un nou atac dur la adresa Agenției Internaționale de Integritate în Tenis.Halep acuză faptul că nu este respectat regulamentul în cazul de dopaj în care este implicată, deși se specifica extrem de clar că audierea trebuie să aibă loc cât mai rapid.Constănţeanca susține că felul în care este tratată de cele două foruri îi ucide reputația în calitate de jucătoare profesionistă de tenis, dar are și efecte grave asupra sănătății sale mentale.„Încă o dată, în această seară, sunt devastată. ITIA, din nou, pentru a treia oară, mi-a amânat audierea pentru o lună. Aștept să fiu judecată încă din luna octombrie a anului trecut. În decembrie, am reușit în sfârșit, datorită experților, să demonstrez că suplimentele pe care le-am folosit au fost contaminate, ceea ce a cauzat testul pozitiv. Am solicitat, așa cum scrie și în regulamentul anti-doping, să mi se acorde o audiere rapidă: este dreptul meu, scrie în regulament! Din păcate, ITF (ITIA) mi-a amânat audierea de 3 ori: îmi blochează dreptul de a fi judecată la un tribunal independent și nu mi-au dat voie să particip în niciun turneu timp de 8 luni. Acum știu deja că am ratat Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Fără să menționez că îmi voi pierde toate punctele și locul în clasament. Nu numai că îmi omoară reputația, dar mă omoară și pe mine ca jucător profesionist, nu mai zic despre consecințele asupra sănătății mele mentale. Modul în care ITF (ITIA) nu respectă regulamentul în speța audierii pe care eu trebuie să o primesc arată o lipsă de respect atât de mare față de bine încât mă lasă fără cuvinte.Dreptatea amânată este dreptate negată”, a scris Simona Halep, pe Instagram.În situația în care acuzațiile ITIA se vor dovedi, Cristian Tudor Popescu susține că i s-ar produce un șoc iremediabil, care i-ar putea influența total viitoarele articole și părerea despre Simona Halep.„Cred intr-un singur lucru, în onestitatea Simonei Halep. Până când mi se va aduce proba contrarie că și-a introdus în mod voluntar substanțe interzise în corp. Ar fi un șoc imens pentru mine, s-ar distruge definitiv un mod de gândire! Nu știu ce o să mai fac apoi, nu știu ce o să mai scriu!În continuare, acum, chiar dacă a apărut acest aspect, care deschide perspective întunecate pentru Simona, eu cred în onestitatea ea. Eu cred că Simona nu a încălcat niște reguli cu bună știință pentru a-și crea avantaj, în mod incorect, în joc”, a declarat Cristian Tudor Popescu pentru ProSport.