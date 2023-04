SUSPICIUNEA DE DOPAJ / Simona Halep a explicat cum anume a consumat substanța interzisă

„Nu am luat nicio substanță interzisă în cunoștință de cauză, fiindcă sunt o mare susținătoare a sportului curat. Întotdeauna m-am poziționat împotriva dopajului. Mereu am avut grijă să verific toate ingredientele suplimentelor luate, pentru a mă asigura că tot ce consum este autorizat. A fost un șoc pe care nu am știut să îl gestionez. Nu știam ce este roxadustat. Nu aveam habar, nu auzisem niciodată de această substanță. Am intrat pe internet ca să aflu câteva lucruri despre aceasta și am aflat că e o substanță interzisă importantă. Nu aveam nicio idee, la început, în legătură cu sursa contaminării, după care am vrut să le cer experților cum s-a întâmplat toată această situație și de unde a apărut substanța interzisă. După cum am spus, nu auzisem niciodată de ea și nu știam de unde pot să o iau, ca ea să apară în proba mea de urină. Experții au muncit mult pentru a găsi sursa contaminării. Au aflat că un supliment a fost contaminat cu o cantitate foarte mică de substanță. Contaminarea e atunci când o persoană consumă un supliment, dar compania care îl vinde a făcut o greșeală, prin care există o cantitate foarte mică de substanță interzisă, care nu ar trebui să se regăsească acolo. Am trimis dovezile către Federația Internațională de Tenis și mi le-au respins. Le-am trimis în decembrie, când am muncit la acestea, după ce experții mi-au trimis probele,” a dezvăluit Simona Halep, în interviul acordat Tennis Majors.

Simona Halep (31 de ani, 26 WTA) rămâne cu soluția deplasării în tribunal, unde și-ar putea demonstra dovezile de inocență, în cazul testului anti-doping picat la US Open.Pentru acest pas, jucătoarea din România are nevoie ca Federația Internațională de Tenis să îi onoreze cererea regulamentară de a-i acorda o audiere rapidă, hotărâre amânată unilateral de ITF, în ciuda faptului că echipa de avocați a Simonei Halep a pregătit dovezile care atestă sursa contaminării din luna decembrie a anului 2022, scrie sport.ro