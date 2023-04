Noutăţi despre procesul Simonei Halep. Fostul antrenor al tenismenei face dezvăluiri

Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul în care dubla campioană de Grand Slam este anchetată pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la US Open 2022. Jucătoarea noastră a fost informată de testul pozitiv pe 7 octombrie 2022.Cazul ei este judecat de o organizație independentă, Sports Resolutions. Simona este în continuare suspendată, nu a mai jucat din august 2022.Firicel Tomai a lucrat cu Simona Halep între 2009 și 2013 și rămâne un apropiat al sportivei din Constanța. El a oferit ultimele detalii despre cazul în care fostul număr 1 mondial este judecată pentru dopaj.„Simona se luptă cu două amânări, procesul trebuia să aibă loc de două ori până acum, dar a fost amânat din diverse motive. Au fost trimise eșantioane fizice, medicamentele sau bidonul, și din câte știu au fost refuzate, s-a cerut o expertiză la laborator. Este ciudat că se fac aceste amânări, este în detrimentul Simonei. Dar ea are vârsta și calitățile necesare încât să mai poată juca tenis 3-4 ani”, a precizat Tomai conform gsp.ro.Fără meci jucat de mai bine de jumătate de an, din finalul lunii august 2022, Simona Halep rămâne sus în clasamentul WTA, pe locul 25. Din momentul anunțului testării pozitive, sportiva din Constanța nu s-a mai pronunțat deloc pe subiect.Și australianul Darren Cahill (57 de ani), antrenorul care a lucrat mult timp cu Simona Halep a declarat că jucătoarea de tenis trece printr-o serie de momente neplăcute. El a mai spus că a trăit cel mai bun moment al carierei lui cu sportiva româncă și că aceasta mai avea multe de arătat.„Cu Simona Halep am trăit cel mai bun moment al carierei mele și am avut cea mai mare bucurie. Este o persoană extraordinară. Uneori, ea însăși era cel mai mare dușman al ei. La acea vreme, Simona Halep avea o presiune mare pe umeri, deoarece țara ei, România, se aștepta să o vadă numărul 1”, a declarat Cahill într-un interviu recent.Cu Darren Cahill alături, Simona Halpe a ajuns numărul 1 în lume, în octombrie 2017, iar în 2018 a câștigat primul ei Grand Slam, la Roland-Garros. Darren Cahill s-a despărțit de Simona Halep în septembrie 2021, angajându-l pe Patrick Mouratoglou.„Chiar dacă nu mai lucrez cu Simona Halep, vreau să vorbesc răspicat despre persoana pe care o cunosc și despre sportivul cu care am lucrat timp de șase luni. În primul rând, și cel mai important, nu există nicio șansă ca Simona să ia o substanță interzisă în mod intenționat. Niciuna. Zero. Este un sportiv care se stresa legat de orice îi era prescris de către un medic (ceea ce se întâmpla rar) sau despre orice supliment pe care-l lua sau pe care lua în calcul să-l consume” a spus fostul antrenor.