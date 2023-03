Sorana Cîrstea și-a analizat prestațiile din acest an. „Eram tristă!”

Sorana Cîrstea (32 de ani, 74 WTA) a început cu dreptul turneul de la Miami, iar acum va încerca să obțină un al doilea succes la rând în fața deținătoarei titlului la Turneul Campioanelor, Caroline Garcia.„Sori” a învins-o pe mexicanca Fernanda Contreras Gomez (25 de ani, 179 WTA), cu scorul de 7-6, 6-2, în primul tur de la WTA Miami.Conform DigiSport, Cîrstea a explicat cum a reușit să treacă acest prim test dificil.„Era o jucătoare pe care nu o știam, cu un joc atipic. Nu am început meciul ideal, însă ușor-ușor mi-am dat seama ce aveam de făcut. Mă bucură victoria. Am spus-o de multe ori: când joci bine, când joci un tenis de 10, e foarte ușor să câștigi. Când ai o zi mai slăbuță, atunci trebuie să găsești soluții, să alergi, să lupți. Mă bucur foarte mult pentru că am luat acel prim set, altfel ajungeam în trei seturi și era un meci mult mai lung. Sunt mulțumită de victorie. Eu, din decembrie simțeam că începusem să joc bine din nou, după ce mi-am revenit după accidentarea de la umăr. Și în Australia, la fel, am simțit că joc bine, chiar dacă rezultatele nu au arătat asta. Eram puțin tristă, dar am continuat să muncesc, să-mi văd de treabă, să țin linia pe care eram, pentru că simțeam că fac ce trebuie. Apoi la Indian Wells s-a legat și rezultatul și sunt pe un traseu bun acum. Trebuie doar să continui”, a mai spus Sorana.