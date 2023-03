Felicia Ovanesian a demisionat! Ce reacții au adversarii politici

După demisia din funcţia de administrator public al oraşului Constanţa, Felicia Ovanesian a fost contactată telefonic de echipa „Cuget Liber” şi a încercat să explice în câteva cuvinte motivul pentru care a luat această decizie. Felicia Ovanesian a mărturisit că este un moment foarte dificil pentru ea şi nu îşi găseşte în aceste momente cele mai bune cuvinte, dar a lăsat să înţeleagă faptul că şi-a dorit să facă multe lucruri bune pentru Constanţa.„În afara faptului de a vă confirma că mi-am dat demisia, nu prea am ce să vă spun. Momentan nu sunt pregătită pentru alte declaraţii. O să comunic mai multe după ce voi depăşi momentul. A fost decizia mea. Nu am vorbit cu Vergil Chiţac, nici nu l-am anunţat înainte. Am formulat în scris decizia de renunţare la mandatul de administrator public al oraşului. Cu siguranţă mă întorc în avocatură. Mai departe nu se ştie. O să îmi fac cerere de reînscriere în Barou. Să ştiţi că vreau să fac în continuare ceva pentru Constanţa. Regret enorm că am plecat pentru că puteam să fac nişte lucruri. Dacă atât s-a putut, vom vedea ce voi putea să fac eu în continuare. Am luat decizia aceasta şi nu a fost pripită. Mă gândeam de mult timp la acest lucru. S-au strâns foarte multe lucruri. Va înţelege toată lumea la momentul potrivit. Deocamdată aceste lucruri mă încarcă. Trebuie să mă liniştesc pentru că nu a fost o decizie uşoară. Mai aveam multe, foarte multe lucruri de făcut. Voi face tot ce stă în puterea mea pentru oraşul acesta”, a declarat pentru „Cuget Liber” Felicia Ovanesian.„Este o strategie politică!”Vestea demisiei Feliciei Ovanesian i-a surprins pe mulți oameni politici din Constanța care cunoșteau relația de colaborare foarte bună a acesteia cu primarul Vergil Chițac, cel care a și numit-o în funcția de city-manager al Constanței.Față de această situație, liderul grupului de consilieri USR din Constanţa, Dumitru Caragheorghe a declarat: „În ultima perioadă s-a tot vehiculat în spaţiul public o strategie de acest gen prin care doamna Ovanesian urmează să fie îndepărtată sau să îşi dea demisia din cadrul primăriei, lucru care s-a şi întâmplat. Din punctul meu de vedere este doar o strategie politică prin care se urmăreşte să se transfere asupra dânsei toate eşecurile, nereuşitele şi haosul din oraş din acest moment. Acest lucru nu are de ce să se întâmple pentru că Vergil Chiţac este cel care decontează toate nenorocirile din oraş. El este cel care a numit-o, pentru că el a luat toate deciziile în cazul primăriei şi nu văd să se întâmple nimic bun în continuare, având în vedere aroganţa de care dă dovadă Aparatul Administrativ. Ea spune că nu a avut o discuţie cu Chiţac. Păi noi de doi ani şi jumătate nu avem discuţii cu Chiţac. Este clar că acolo au avut loc nişte clinciuri. Poate că ea nu a avut nici un rol în această strategie politică. Pe oricine ar pune Vergil Chiţac în această funcţie nu ar fi în regulă. Ne-am obişnuit să ia doar decizii anapoda. Eu mă gândesc la câteva variante de nume. Pot să îl amintesc pe Teo Hira, Doru Iordache, specialistul în comunicare din primărie. Orice consilier din jurul lui Chiţac ar putea deveni city-manager”, a declarat pentru „Cuget Liber” Dumitru Caragheorghe.„Au lăsat totul în aer!”Un alt consilier local din Constanţa, de data aceasta din partea PSD, Daniel Georgescu, care intenţionează să candideze la Primăria Constanţa, anul viitor, a vorbit şi el despre demisia Feliciei Ovanesian pentru „Cuget Liber”.„Ce reacţie pot să am în acest moment? Mi se pare foarte bizar că nici ea, nici domnul primar nu spun motivul acestei demisii. Au lăsat totul în aer! Când faci o alegere de genul acesta trebuie să îţi asumi. Putea să spună orice. Eu cred că este un lucru bun pentru Constanţa pentru că ea a avut câteva reacţii foarte ciudate faţă de toată populaţia Constanţei. Pe ea nu a interesat-o niciodată de cetăţeni. A avut empatie zero faţă de populaţia Constanţei. Cred că e mai bine aşa pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla alte nenorociri. Ea nu şi-a abandonat nici un proiect. Ce proiecte a avut ea? Nu a făcut nimic! Şi-a bătut joc de locurile de parcare din Constanţa şi de noi toţi. Cred că zilele acestea va ieşi la iveală de ce şi-a dat demisia. Lucrul acesta nu s-a întâmplat degeaba. Era prea cald locul acela pentru ea. Chiţac tace pentru că şi-a asumat greşeala. A dat dovadă de puţin bun simţ. Această Felicia Ovanesian este produsul lui Chiţac. Un lucru vă mai spun. Eu m-aş bucura să îl pună în această funcţie pe Teo Hira pentru că atunci chiar mi se va crea autostradă către postul de primar în 2024”, a declarat Daniel Georgescu.În altă ordine de idei, până la acest moment, edilul Constanței Vergil Chițac nu a ieșit public cu niciun punct de vedere referitor la această situație. La fel s-a întâmplat şi cu cei doi viceprimari, Ionuţ Rusu şi Florin Cocargeanu.