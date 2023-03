Felicia Ovanesian: "S-au strâns foarte multe lucruri. Va înţelege toată lumea la momentul potrivit"

După ce ieri a anunţat că a demisionat din funcţia de administrator public al oraşului Constanţa, Felicia Ovanesian a fost contactată telefonic de echipa Cuget Liber şi a încercat să explice în câteva cuvinte motivul pentru care a luat această decizie.







Felicia Ovanesian a mărturisit că este un moment foarte dificil pentru ea şi nu îşi găseşte în aceste momente cele mai bune cuvinte, dar a lăsat să înţeleagă faptul că şi-a dorit să facă multe lucruri bune pentru Constanţa.







"În afara faptului de a vă confirma că mi-am dat demisia, nu prea am ce să vă spun. Momentan nu sunt pregătită pentru alte declaraţii. O să comunic mai multe după ce voi depăşi momentul. A fost decizia mea. Nu am vorbit cu Vergil Chiţac, nici nu l-am anunţat înainte. Am formulat în scris decizia de renunţare la mandatul de administrator public al oraşului. Cu siguranţă mă întorc în avocatură. Mai departe nu se ştie. O să îmi fac cerere de reînscriere în barou. Să ştiţi că vreau să fac în continuare ceva pentru Constanţa. Regret enorm că am plecat pentru că puteam să fac nişte lucruri. Dacă atât s-a putut, vom vedea ce voi putea să fac eu în continuare. Am luat decizia aceasta şi nu a fost pripită. Mă gândeam de mult la acest lucru. S-au strâns foarte multe lucruri. Va înţelege toată lumea la momentul potrivit. Deocamdată aceste lucruri mă încarcă. Trebuie să mă liniştesc pentru că nu a fost o decizie uşoară. Mai aveam multe, foarte multe lucruri de făcut. Voi face tot ce stă în puterea mea pentru oraşul acesta", a declarat pentru Cuget Liber Felicia Ovanesian.





În altă ordine de idei, până la acest moment, edilul Constanței Vergil Chițac nu a ieșit public cu niciun punct de vedere referitor la această situație.