Primarul Vergil Chițac și Felicia Ovanesian, la raport! "Proiectul reabilitării străzii Ştefan cel Mare este în pericol! Riscăm să pierdem banii"

În sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ a avut loc, ieri, o conferință de presă susținută de primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, administratorul public al municipiului Constanța, Felicia Ovanesian şi directorul din cadrul Primăriei Constanţa, Daniel Vlăescu, de la Servicii Publice.



Încă de la început, Felicia Ovanesian a spus că regretă faptul că nu a mai organizat conferințe de presă până acum, dar a promis că, de acum înainte, acestea vor avea loc, în fiecare zi de joi, din două în două săptămâni. "Este foarte mult de lucru și avem diverse investiții în derulare care ne ocupă toată atenţia”, s-a scuzat Felicia Ovanesian.





”Începând de azi, o dată la două săptămâni, la ora 12.00, vă vom prezenta tot ce este nevoie. În principiu, va fi prezent şi domnul primar, dar cum programul i se schimbă de la oră la oră, va face tot posibilul să fie prezent, dar eu, în proporție de 99% voi fi prezentă. Răspund doar de Direcția de Patrimoniu, Direcția Gestionare Servicii Publice și Gestionare a Fondurilor Europene”, a spus Felicia Ovanesian





În cadrul întâlnirii cu presa, ea a trecut în revistă investițiile făcute până la acest moment, cum ar fi parcurile din zonele Doraly și Oleg Danovski, locuri de joacă, băncuțe, refacerea malurilor lacului Tăbăcărie etc. De asemenea, a amintit că se vor reamenaja parcul de la Poarta 6 și construcția pasarelei.





”S-au făcut unele alei, am achiziționat grătare noi pentru parcul de la Doraly, din Poarta 6, mese noi. Se înlocuiește tot mobilierul dedicat activității de picnic. Am achiziţionat trei module de practicare de fitness în parcurile Roterdam, Badea Cârțan. Intenționăm să dotăm toate parcurile din municipiu cu astfel de module de fitness. Am achiziționat coșulețe stradale, nu cele londoneze, care sunt mari, vor fi altele, dar de bună calitate. Urmează să achiziționăm coșulețe stradale pentru colectarea selectivă, cu două fracții, umed și uscat”, a precizat Felicia Ovanesian. Totodată, ea a mai declarat că este în derulare procedura pentru proiectarea unor locuri de joacă noi.





”Se lucrează la proiectul tehnic al parcului de la Casa de Cultură. Ne așteptăm ca de anul viitor să refacem tot parcul, care va beneficia de spații verzi, vom renunța la betoane, se reface sistemul de iluminat, plus mobilier nou. Vom reabilita parcurile din punct de vedere peisagistic, nu doar cu dotări noi. Ne-am fi dorit să reamenajăm Esplanada, din păcate, dacă am fi refăcut, în doi, trei ani totul s-ar fi dus la vale. S-a efectuat o expertiză. Este necesară consolidarea și am înaintat documentația necesară. Arată groaznic, e o rușine. Facem tot posibilul să găsim surse externe de finanțare”, a explicat Felicia Ovanesian.





La aproximativ 15 minute de la începerea conferinţei de presă, la eveniment a venit și primarul Constanței, Vergil Chițac. Printre altele, edilul a spus că are în vedere construirea unui bazin olimpic. Totodată, el a vorbit și despre situația furnizării căldurii și apei calde, care este în legătură directă cu lucrările de reabilitare ce se află în plină desfășurare.





”Eu am spus că erau mai bune centralele de cartier, dar când am venit în Primărie exista deja o strategie de termoficare, să păstrăm sistemul, dar să fie modernizat. Ce puteam să mai fac? Ne-am apucat de treabă și cred că am făcut pași destul de repezi. Lucrările de înlocuire a conductelor vor continua și pe timpul iernii, cum e cazul magistralei de pe Lăpușneanu. Ştiu că oamenii sunt nemulţumiţi, însă trebuie să finalizăm lucrările”, a spus primarul Vergil Chițac.





În ceea ce priveşte lucrările de pe b-dul Al. Lăpușneanu, edilul a declarat că până pe 15 mai, cel târziu 1 iunie 2023, acestea trebuie finalizate.





În altă ordine de idei, proiectul reabilitării străzii Ştefan cel Mare este în pericol!





"De şase luni nu se lucrează cum trebuie și săptămânal ni se spune că se rezolvă. Nu se invocă niciun motiv în privinţa faptului că nu se lucrează cum trebuie. Riscăm să pierdem banii de la Uniunea Europeană şi apoi trebuie să terminăm cu bani din bugetul local. Sper totuşi ca lucrările să fie terminate la timp", a spus Felicia Ovanesian.