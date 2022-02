Cine îşi face milă de pietoni? Cartiere întregi fără trotuare, în Constanţa!

„Sunt trotuare cu gropi pe care nu poţi plimba un cărucior cu copil sau unde te poţi accidenta. La mine pe stradă, în Tomis II, din 1972 trotuarele nu au fost refăcute. S-au spart şi s-a săpat când s-a tras încălzirea centrală, apoi lumea şi-a pus gaze. Conductele de apă sunt din 1929 şi se defectează frecvent, ceea ce presupune spargerea trotuarului, a carosabilului etc. Acum sunt gropi în care piciorul intră până la gleznă. Mulţi şi-au pavat trotuarul, fiecare după posibilităţi şi sunt zone unde s-a pavat cu gresie porţelanată care alunecă şi pe ploaie. Suntem în ţara nimănui. Aştept de ani zile, am vrut să repar eu, dar, numai pentru 12,5 metri liniari, mă costă lucrarea cu Confort Urban 7.000 de lei”, s-a plâns Iolanda M., o constănţeancă din cartierul Tomis II. Femeia susţine că atât ei, cât şi vecinilor le-a ajuns răbdarea la limită şi cere autorităţilor locale să ia măsuri cât mai repede. „Cred că am aşteptat destul. Am înţelegere, dar când văd că în anumite zone se repară din trei în trei ani şi aici de 50 de ani nu ne-a întrebat nimeni de sănătate, ne rupem picioarele şi nu reuşim să ieşim din necaz”, a mai spus femeia.