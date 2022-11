Câtă indolență! Consilierii locali nu cunosc date despre spitalul de oncologie! Felicia Ovanesian: "Cum să nu ştie nimic? Păi cum au votat?"

Primul ales contactat a fost consilierul local de la USR, Dumitru Caragheorghe. Surprinzător, acesta a spus că nu cunoaşte niciun amănunt despre proiect şi nu ne poate da detalii, deşi este unul dintre cei care au votat „pentru”. Caragheorghe a continuat să afirme, nedumerit, de ce i se pun astfel de întrebări despre proiecte care nu se află în subordinea celor de la USR.



Am insistat apoi şi ne-am îndreptat către consilierii PSD, iar liderul acestora, Costin Răsăuţeanu, a încercat să ne răspundă, însă fără niciun fel de succes.





„Ce ştiţi dumneavoastră ştiu şi eu. Aceşti oameni din Primărie sunt foarte secretoşi. Ori nu ştiu să răspundă la întrebări, ori nu vor să răspundă. Atât pot să vă spun: no comment. Sunt mai multe variante de terenuri unde poate fi construit acest spital. Eu ştiu că exista un spital pe care voiau să îl facă lângă Liceul Agricol, sau chiar voiau să desfiinţeze Liceul Agricol. Nici eu nu am înţeles prea bine. În momentul de faţă, ei trebuie să ne spună. Dacă citiţi proiectul, veţi vedea că nu este nimic clar. Eu nu am mai intervenit în timpul şedinţei cu întrebări pentru că oricum nimeni nu ştie să răspundă. Important este să se construiască acest spital”, a declarat Costin Răsăuţeanu.







Constanţa are cel mai mare număr de bolnavi de cancer din ţară



În cele din urmă, pentru a afla datele corecte despre acest spital am contactat-o pe Felicia Ovanesian, city managerul oraşului Constanţa, care ne-a răspuns la toate întrebările cu subiect şi predicat.



„Spitalul va fi construit pe bulevardul Aurel Vlaicu, în spatele reprezentanţei Mercedes. În urmă cu puţin timp, acolo era o groapă de gunoi. S-a aprobat studiul de fezabilitate. Este faza zero a proiectului. Construcţia va începe doar dacă se va aproba finanţarea. Părerea mea este că până în luna martie a anului viitor ar trebui să ştim când va începe construcţia. Sunt foarte mulţi înscrişi pentru acest program. La început au fost 49 de spitale care ar urma să fie construite în întreaga ţară, iar acum sunt doar 25 de spitale care urmează să intre în proiectul acesta şi să fie finanţate. Există o hotărâre de guvern, cu nişte criterii de eligibilitate şi care dintre proiecte va avea punctajul mai mare, acela va fi finanţat. Multe dintre aceste proiecte nu vor putea fi finanţate. Eu zic că noi stăm foarte bine din punct de vedere al punctajului.







Acum ne aflăm doar în prima etapă. Apoi, va urma un proiect tehnic şi după proiectul tehnic va urma execuţia. Între timp, trebuie să fim siguri că se aprobă finanţarea. Spitalul va avea în jur de 100 de paturi pentru ambele secţii. Atât ne permite terenul. În primul rând, noi nu avem terenuri în Constanţa. L-am găsit cu greu pe acesta, care are peste două hectare. Din păcate, acolo este zona de restricţie sanitară a celor de la RAJA. Din 20 de hectare de teren, noi putem să folosim pentru acest spital doar două hectare. Faptul că vom avea în jur de 100 de paturi ne dă un punctaj superior pentru că scade valoarea şi primesc puncte mai mari cei cu valori mai mici ale spitalelor. În toate statisticile, Constanţa are cel mai mare număr de bolnavi de cancer din ţară. Este vital să avem acest spital. Contăm pe faptul că acest lucru se ştie. Nu ştiu ce se întâmplă cu aceşti consilieri locali. Au avut anexat Studiul de Fezabilitate. Cum să nu ştie nimic? Păi cum au votat?”, ne-a declarat Felicia Ovanesian.





După ce am primit răspunsuri la toate întrebările pe care le-am adresat, ne gândim acum ce se întâmplă în interiorul Consiliului Local Municipal Constanţa. De ce mulţi dintre consilieri nu cunosc detalii despre proiectele pe care le votează şi, mai mult decât atât, după ce criterii votează aceştia? Probabil, la un moment dat vom afla răspunsul mult mai repede dacă ședințele locale ar fi publice. Și asta pentru că cea mai rapidă cale de a afla dacă un ales local cunoaște ce cuprinde un proiect pe care l-a votat este tocmai declarația luată la scurt timp după ce a ridicat mâna la vot.





La ultima şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Constanţa, pe ordinea de zi s-a aflat şi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța – spital nou”. Este vorba despre un spital care ar urma să fie construit în Constanţa şi care va avea două secţii: cardiologie şi oncologie.În proiect scrie negru pe alb că spitalul ar urma să fie construit pe bulevardul Aurel Vlaicu, lângă reprezentanţa Dacia. După mai multe verificări ne-am dat seama că ceva este în neregulă, pentru că pe bulevardul Aurel Vlaicu nu se află nicio reprezentanţă Dacia. Astfel, am încercat să aflăm răspunsuri de la unii dintre consilierii locali, cei care au dat dovadă de neştiinţă în acest sens cu toate că, la ședință, au votat proiectul în cauză.