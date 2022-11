Nicolae Ciucă: "Joi va avea loc ultima rectificare bugetară pe acest an"

ÔÇ×Ieri (n.r. mar┼úi) am avut o analiz─â ├«n urma c─âreia s-a finalizat proiectul pentru tot ceea ce ├«nseamn─â noua rectificare bugetar─â, care va fi ┼či ultima pe acest an. Proiectul a fost pus ├«n dezbatere public─â. Ceea ce este important este s─â subliniem c─â discut─âm despre o rectificare bugetar─â de aproximativ 500 de milioane de lei ┼či ├«n felul acesta am asigurat redistribuirea banilor, astfel ├«nc├ót la nivelul fiec─ârui minister s─â se asigure ├«ndeplinirea tuturor angajamentelor ├«n proiectele europene ┼či, de asemenea, tot ceea ce ├«nseamn─â asigurarea drepturilor salariale ┼či a ajutoarelor sociale, av├ónd totodat─â ├«n aten┼úie aspectele legate de asigurarea fondurilor necesare pentru compensarea efectelor secetei ├«n agricultur─â. Rectificarea bugetar─â o vom adopta ├«ntr-o ┼čedin┼ú─â de guvern care avea loc joi, sper─âm la ora 11:00, ├«n func┼úie de finalizarea procedurilorÔÇŁ, a declarat Nicolae Ciuc─â, miercuri, la ├«nceputul ┼čedin┼úei de guvern.





