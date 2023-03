Simona Halep a revenit pe terenul de tenis. Sportiva se pregăteşte intens

Simona Halep se pregătește pe terenul de tenis, în așteptarea celui mai bun verdict, care ar însemna anularea suspendării sale din circuitele WTA și ITF.Simona Halep a fost subiectul principal al unui material video publicat de The Tennis Channel. Canalul înființat în 2001 a speculat asupra întoarcerii româncei în circuitul WTA, în contextul în care constănțeanca a publicat o imagine de pe terenul de tenis, în această săptămână.Revenită la antrenamente pe zgură, Simona Halep le-a permis fanilor să viseze la o anulare a suspendării, care i-ar putea permite chiar participarea în marile competiții de zgură de la Madrid, Roma și Paris, programate în această primăvară.„Ar putea fostul număr 1 mondial să sugereze o revenire în tenis? După eșecul suferit în primul tur la US Open 2022, Halep a fost testată pozitiv pentru cantități infime ale unei substanțe numite Roxadustat, care facilitează producerea de celule roșii ale sângelui. Asta i-a adus o suspendare provizorie din tenisul profesionist. Ea spune că nu a luat niciodată cu intenție această substanță și a cerut un apel de urgență. Anul trecut, Halep a spus că unul dintre suplimentele pe care le-a consumat a fost contaminat cu substanța interzisă. Poziția Simonei Halep a fost confirmată de un laborator anti-doping din Franța. Practic, dacă Halep poate să dovedească faptul că nu a luat niciodată cu intenție substanța interzisă, Agenția Internațională de Tenis îi va ridica suspendarea” spun americanii de la The Tennis Channel, în materialul amintit.29 august 2022 este data ultimului meci oficial jucat de Simona Halep, în runda inaugurală a Openului American. Șapte luni fără zece zile au trecut de la eșecul româncei de la New York.