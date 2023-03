MAGICA SORANA! Românca a distrus-o pe Aryna Sabalenka şi este în semifinale la Miami

Sorana Cîrstea este pe val la Miami. Tenismena din Târgovişte a întâlnit-o în sferturile de finală ale turneului pe ocupanta locului 2 mondial, Aryna Sabalenka. Meciul a fost unul de-a dreptul electrizant. Sorana a început foarte bine partida, cu break, şi i-a arătat bielorusei une îi este locul. Sabalenka şi-a recuperat break-ul, dar la 4-4 Sorana a avut o tresărire de orgoliu şi s-a impus în următoarele două game-uri, câştigând cu 6-4 prima manşă. În parţialul al doilea românca şi-a menţinut stilul ridicat de joc. Nu a fost în niciun moment impresionată de urletele groaznice ale bielorusei sau de privirea tăioasă a acesteia. Cîrstea a ţinut steagul sus până la final şi s-a impus din nou cu 6-4, reuşind astfel o calificare incredibilă în careul de aşi al turneului de la Miami. La final, după ultimul punct, "Sori" a rămas înmărmurită şi nu a avut puterea decât să zâmbească subtil către antrenorul său, Thomas Johansson.”A fost foarte important începutul puternic. Știam că dacă nu încep bine, Aryna odată ce are un break sau un anumit avantaj, va fi greu de bătut. La 4-3, după ce mi-am pierdut serviciul, a fost extrem de important să stau concentrată, să urmăresc planul de joc, să fiu agresivă în joc. Cred că acolo s-a jucat meciul. Odată ce am făcut acel sfert de finală și meciul cu numărul 1, cu Swiatek, m-a ajutat, deși l-am pierdut. Am învățat foarte multe din acel meci și am venit la Miami cu altă încredere. Sunt mai liniștită pe teren, mai cerebrală și jocul cred că a crescut de la Indian Wells și până acum”, a declarat Sorana la finalul meciului.În semifinale Sorana va juca împotriva învingătoarei dintre Elena Alexandrova şi Petra Kvitova.