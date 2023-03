Sorana Cîrstea este de neoprit. Românca va juca cu Sabalenka în „sferturi” la Miami

Senzaţia momentului în tenisul feminin românesc este nimeni alta decât Sorana Cîrstea. Tenismena din Târgovişte a făcut-o uitată pe Simona Halep prin evoluţiile sale încântătoare din ultimul timp. După ce săptămâna trecută a făcut „sferturi” la Indian Wells, acolo fiind învinsă de liderul mondial, Iga Swiatek, iată că acum sportiva noastră este în „sferturi” şi la turneul WTA de la Miami.În optimile de finală Sorana a învins-o pe Marketa Vondrousova, scor 7-6, 6-4 şi acum va da peste ocupanta locului al doilea mondial, bielorusa Aryna Sabalenka. Cu sferturi consecutive în Double SunShine, Sorana urcă pe locul 51 mondial după un salt de 23 de poziții catalizat 205 puncte acumulate până în faza primelor opt ale Open-ului Floridei.Sorana a depășit-o pe Ana Bogdan și devine a treia cea mai bine clasată româncă după Halep și Begu din circuitul feminin WTA. Cu șapte meciuri câștigate din opt, Sorana are cea mai lungă serie de victorii în două săptămâni legate de la mijlocul lui 2021 când a jucat finală la Strasbourg și a disputat, imediat, optimi la Roland Garros într-un sezon în care a câștigat titlul la Istanbul.În săptămâna imediat următoare a disputat finală la Strasbourg cedată în fața Barborei Krejcikova pentru ca la Roland Garros să ajungă în optimi unde a fost învinsă de Tamara Zidansek. Fără a învinge vreodată un număr doi mondial, Cîrstea a întâlnit ultima dată o ocupantă a poziției a doua mondială pe Ons Janbeur, tunisianca învingând-o pe Sorana chiar la debutul acestui sezon, la Adelaide, românca pierzând în două seturi.Sferturi de finală consecutive a mai izbutit Sorana în 2017 când a pierdut cu Ostapenko la Beijing (WTA 1000) pentru ca, în săptămâna imediat următoare, să joace în turul primelor opt la Linz, WTA 250 organizat în Austria.Tot în 2017, Cîrstea a mai izbutit două sferturi la rând: Istanbul (eliminată de Svitolina) și Madrid (învinsă de Mladenovic).La finalul anului 2022, Sorana Cîrstea a decis să înceapă colaborarea cu suedezul Thomas Johansson. La puțină vreme au apărut și primele rezultate bune ale sportivei din România, iar „Sori” a avut doar cuvinte de laudă la adresa actualului său antrenor și a dezvăluit ce aspecte și-a îmbunătățit de când este pregătită de nordic.„Thomas Johansson m-a făcut un pic mai conștientă de tot ce înseamnă tenisul. M-a învățat puțin IQ-ul de tenis. Cred că a fost unul dintre cei mai buni jucători la citirea jocului adversarilor când era pe teren și a avut cel mai bun IQ de tenis din circuit. Așa că mi-a împărtășit puțin asta.Era un jucător care își citea foarte, foarte bine adversarul. Așa că mă învață și asta. Mi-am dat seama că acest lucru îmi lipsea complet. Întotdeauna am fost o jucătoare care m-am concentrat doar pe jocul meu și încă fac asta pentru că am un joc agresiv, dar el m-a făcut mai inteligentă”, a mai spus Sorana.