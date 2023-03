Victorie la pas pentru baschetbalistele de la CSM Constanţa. Toate jucătoarele au înscris

Seara de miercuri a fost una incredibilă pentru echipa de baschet fete a celor de la CSM Constanţa. Baschetbalistele antrenate de Tatiana Gallova au jucat pe teren propriu în faţa celor de la CS U.Cluj Napoca într-o Sală a Sporturilor efervescentă. A fost ultimul pe teren propriu din sezonul regulat, iar fetele de la malul mării au luat partida în serios.Constănţencele au început foarte bine primul sfert care a fost destul de echilibrat, iar la finalul celor 10 minute efective de joc conduceau cu 14-12. Sfertul al doilea a fost unul de excepţie pentru CSM Constanţa care a aruncat la coş prin toate jucătoarele din toate poziţiile şi s-au impus cu 24-14. După pauza mare constănţencele au ieşit şi mai motivate de la vestiare şi le-au administrat ardelencelor o lecţie pură de baschet, câştigând sfertul cu 24-8.Ultimul sfert a fost şi el la îndemâna echipei antrenate de Tatiana Gallova care s-a impus cu 31-15. După cele patru sferturi, CSM Constanţa a câştigat meciul cu 92-49, în uralele spectatorilor din tribunele Sălii Sporturilor.A fost un meci extrem de interesant pentru că toate jucătoarele constănţene aflate pe foaia de joc şi-au trecut numele pe lista marcatoarelor.Tereza Vitulova a fost principala marcatoare pentru Constanța cu 16p, iar Rebecca Tobin cea mai eficientă jucătoare de pe parchet, cu o eficiență de 19, 10 puncte marcate, 5 pase decisive, 7 recuperări.Dora Ardelean a încheiat cu 10p, Denisa Fota 9p, Keyona Hayes 9p și 6 recuperări, Alina Podar 8p, Eva Petrof 8p, Paloma Cucu 4p, Teo Manea 4p, Anisia Croitoru 2p şi Bianca Fota 1p.Pentru CSM Constanța urmează două deplasări, la CSM Târgoviște și apoi la Rapid București.În clasamentul sezonului regulat CSM Constanţa ocupă un bine meritat loc 3, cu 32 de puncte, având 14 victorii şi 4 înfrângeri. Pe locul al doilea se află FCC Baschet UAV Arad, cu 33 de puncte, având 15 victorii şi 3 înfrângeri, iar lider este ACS Sepsi Sic Sfîntu Gheorghe, care are 38 de puncte şi 19 victorii, din tot atâtea meciuri jucate.Odată cu această nouă victorie a celor de la CSM, Constanţa dovedeşte încă odată că are un cuvânt greu de spus în baschetul feminin.De când a venit la echipă, Tatiana Gallova a adus un spirit nou şi formule noi de joc care le avantajează pe baschetbalistele de pe litoral.Dacă până acum echipa de baschet fete a Constanţei nu spunea mare lucru, iată că sub umbrela CSM acestea au evoluţii încântătoare, mai ales pe teren propriu, acolo unde este încurajată frenetic de suporterii care vin la sală.