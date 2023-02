Echipa de fotbal CS Sparta Techirghiol a reluat pregătirea pentru returul campionatului

Clubul Sportiv Sparta Techirghiol stă foarte bine la capitolul fotbal şi acest lucru este dovedit de rezultatele echipei de seniori, dar şi de rezultatele grupelor de copii şi juniori. Formaţia mare a reluat de curând pregătirile pentru returul Ligii a Patra şi porneşte cu mare încredere în acest început de an. La finalul turului de campionat, CS Sparta Techirghiol s-a clasat pe locul al doilea, fiind depăşită doar de Şoimii Cernavodă, formaţie antrenată de Petre Grigoraş.Parcursul formaţiei de seniori nu a fost deloc întâmplător. Atât conducerea clubului, staff-ul tehnic, dar şi jucătorii, au pus umărul la performanţa realizată şi au tratat fiecare meci cu maximum de seriozitate.Obiectivut celor de la CS Sparta Techirghiol este ca la finalul sezonului să se claseze pe unul dintre locurile fruntaşe ale clasamentului. Lotul este alcătuit de foarte mulţi jucători proveniţi din pepiniera proprie, dar pe lângă aceştia se mai află şi fotbalişti cu experienţă la nivelul judeţului Constanţa. Este vorba despre Marian Măciucă, Daniel Rusu, Cosmin Dincă sau Alexandru Dumitru.În pauza competiţională acest lot a suferit câteva modificări. Conducerea împreună cu staff-ul tehnic au decis să se despartă de câţiva jucători, însă au şi venit fotbalişti cu experimentaţi care pot ajuta la îndeplinirea obiectivului.La capitolul veniri putem să vorbim despre Ilie Olăriţă, Robert Stan, sau Alexandru Lucian, însă cel mai reuşit transfer este aducerea lui Andreas Iani, cel care are un CV impresionant. Nu puţini sunt cei care îşi aduc aminte de meciurile memorabile făcute de Iani în tricoul celor de la FC Farul Constanţa.Clubul Sportiv Sparta Techirghiol este susţinut de autorităţile locale din oraş, însă beneficiază şi de susţinerea unor sponsori privaţi locali, cum ar fi SC Biacor Trans SRL sau Extra Rental SRL.Până când va începe returul de campionat echipa din Techirghiol are programate patru partide amicale. Trei dintre acestea au fost deja jucate, cu Şoimii Cernavodă, Viitorul Cobadin şi CS Viişoara. Antrenorul echipei este Mihai Bălău, un om care este zilnic alături de elevii săi şi care îi conduce pe aceştia de pe banca tehnică, făcând acest lucru cu brio.Lotul complet al celor de la Sparta Techirghiol este următorul: Bogdan Geangoş, Cristian Matei, Codruţ Matei, Alexandru Dumitru, Ilie Olăriţă, Erdal Curtmemet, Cosmin Dincă, Daniel Rusu, Marian Măciucă, Andreas Iani, Andrei Dinu, Ionuţ Marangoci, Iulian Lismanu, Erghin Sargilarli, Alexandru Bârzan, Robert Stan, Cătălin Ghiţă, Lucian Alexandru şi Cristian Maghiar.Antrenorul grupelor de copii născuţi în 2012 şi 2014, Mihai Irofte, îşi creşte copiii exact aşa cum este indicat şi speră să scoată fotbalişti valoroşi din aceştia.„Ne aflăm într-un moment foarte bun. Cu echipa de seniori suntem pe locul al doilea în campionat şi încercăm să jucăm din ce în ce mai bine la fiecare meci. Avem 8 grupe de copii 2008-2015 care sunt foarte promiţătoare. Sunt înscrişi în jur de 150 de copii care vin la fotbal cu plăcere. Eu mă ocup de grupele 2012 şi 2014, iar anul trecut am încheiat campionatul pe primul loc cu grupa de 2011. Ne place ceea ce facem şi să ştiţi că la Techirghiol foarte multă lume respiră fotbal. La meciurile echipei de seniori avem mulţi spectatori care vin şi îi încurajează pe băieţi. Sperăm să o ţinem pe această pantă ascendentă”, a declarat pentru Cuget Liber Mihai Irofte.