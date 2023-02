Simona Halep ar fi utilizat substanţe interzise cu acordul WTA

Lovitură de teatru în scandalul de dopaj al Simonei Halep. Conform ultimelor informaţii, românca ar fi primit acceptul WTA să utilizeze un tratament împotriva sinuzitei cu medicamente ce conțin substanțe interzise.Românca ar fi cerut WTA în luna iulie a anului trecut o aprobare a excepţiei de uz terapeutic în vederea tratării unei sinuzite. Solicitarea a fost formulată din cauza complicaţiilor pe care le-ar fi putut cauza boala asupra creierului sau a altor zone vitale ale corpului dacă nu ar fi recurs la anumite substanţe interzise de WADA. Practic, Simona Halep a încercat să scape de simptomele sinuzitei, fără a ajunge pe masa de operație, iar tratamentul pe care l-a luat a conţinut substanţe interzise, scrie ProSport.Simona Halep a cerut acordul WTA pentru a urma un tratament medicamentos și a scăpa de problemele sinuzitei în perioada pre-competițională, cuprinsă între 9 iulie și 2 august 2022, înainte de circuitul nord-american și US Open. Românca a fost diagnosticată cu sinuzită, iar Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) a impus aprobarea prin intermediul WTA (Asociația Jucătoarelor de Tenis Profesioniste) a unor medicamente ce conțin substanțe interzise pentru sportivi, precum pseudoephedrina (decongestionante topice și orale, comprimate filmate) şi glucocorticoidzi (cortizol, corticosteron, cortizon, prednisol).Departamentul medical al WTA a oferit un răspuns întârziat cu privire la acceptul excepției de uz terapeutic, iar Simona Halep nu a reușit să-și trateze sinuzita în perioada anterioară turneului. Apoi, la Washington, deși era sub medicamentație specifică sinuzitei, sub aprobarea WTA , Simona Halep a abandonat la set pierdut și 0-2 cu tenismena Anna Kaliskaya din cauza sinuzitei, epuizării termice, dar și șocului caloric.La aproape două luni de la acel moment lumea afla de depistarea pozitivă a Simonei Halep la roxadustat, un medicament utilizat pentru a trata anemia asociată cu o boală cronică de rinichi. Iar de aici a început coşmarul suspendării pentru campioana noastră.