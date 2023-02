Eduard Novak: „Federaţiile cu cei mai mulţi bani au cele mai mari nemulţumiri”

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că este frustrant ca federaţiile naţionale cu cele mai mari finanţări de la stat în 2023 să fie cele mai nemulţumite de bugetele primite.În contextul în care mai multe federaţii s-au plâns de finanţările insuficiente în anul preolimpic 2023 şi doresc o întrevedere cu premierul Nicolae Ciucă pentru rezolvarea problemelor, ministrul Eduard Novak a afirmat că situaţia trebuie privită în ansamblu şi că sistemul de acordare a bugetelor este unul transparent şi corect, bazat în principal pe rezultatele obţinute de fiecare asociaţie naţională în parte.„Sistemul de acordare a bugetelor este unul transparent şi corect, pentru că am ajuns la o valorificare a fiecărei medalii în parte. Deci am reuşit să poziţionăm federaţiile în funcţie de valoarea lor şi de rezultatele lor. Aşa, federaţiile ştiu că pentru a creşte bugetul obiectivul este de a obţine rezultate. Se vede în grafice paralela dintre rezultatele obţinute de federaţii şi finanţarea lor. Deci suntem acolo, în sprijinul lor. Dar nu putem să nu remarcăm că tocmai cele mai nemulţumite federaţii au bugetele cele mai mari. Şi aici avem o frustrare, pentru că de doi ani lucrăm foarte conştiincios şi ajungem mereu în situaţia ca federaţiile cu cele mai mari bugete să aibă cele mai mari nemulţumiri. Şi cumva trebuie să înţelegem şi să vedem în ansamblu lucrurile. Eu am susţinut mereu că sportul trebuie să aibă mai multe surse de finanţare. Nicăieri statul nu finanţează în totalitate sportul. Dacă ne uităm spre Vestul Europei o să vedem că banii din zona privată care intră în sport sunt vreo 80% din bugetul total, practic invers. Ne dorim ca România să ajungă la 20-25 de medalii la Olimpiadă, iar pentru asta trebuie să construim pe termen lung, ceea ce facem prin Strategia Naţională pentru Sport”, a afirmat ministrul.„În mod eronat, unele persoane au lăsat să se înţeleagă că toţi banii sportului provin de la Ministerul Sportului. Ministerul asigură o parte importantă din bugetul federaţiilor, dar nu este singurul finanţator din sport. Pe lângă ce vine de la minister, sunt sume alocate şi de la COSR. Deci federaţiile primesc şi alte sume, şi tot de la stat. De aceea, când vorbim despre nevoile acestor federaţii e normal să ne raportăm la toţi banii care ajung în bugetele lor”, a adăugat el.Eduard Novak a dat ca exemplu Federaţia Română de Canotaj, care a primit cel mai mare buget în 2023, şi care, în opinia sa beneficiază şi de alte finanţări în afara celei de la Ministerul Sportului.„Să luăm de exemplu canotajul, statul finanţează o dată de la copii până la înalta performanţă. Apoi Ministerul Sportului finanţează cluburile care au secţii de canotaj. Apoi noi finanţăm CSN-urile (n.r. - Complexurile Sportive Naţionale) unde se antrenează sportivii de lot naţional”, a concluzionat Novak.