Aşteptarea a luat sfârşit! La Constanţa începe Trofeul "Liga Old Boys" la fotbal în sală

Pentru acest an, organizatorii au decis ca turneul să aibă 3 grupe, două de 6 echipe şi una de 7.





Astfel, în Grupa A se vor duela FC Farul, FC Constanţa, Ultras Constanţa, Şoimii Topraisar, CS Agigea şi NGM Năvodari. O grupă extrem de echilibrată, care îi are în prim-plan pe cei de la FC Farul, însă şi celelalte echipe vor avea un cuvânt greu de spus.





În Grupa B avem echipele Star Farul, campioana de anul trecut, Voinţa Valu lui Traian, Victoria Cumpăna, FC Amicii, Liga Ofiţerilor şi Săgeata Stejaru. Aici, Star Farul are prima şansă la ocuparea primului loc deoarece se bazează pe un lot extrem de valoros, în componenţa căruia să regăsesc foşti fotbalişti care au activat chiar şi în prima ligă din România. Totodată, şi celelalte formaţii pot face o figură frumoasă pentru că şi la ediţiile trecute s-au descurcat onorabil.





Din ultima grupă, C, fac parte 7 echipe. VDT Construct, FCS Performer, CSO Murfatlar, FC Lumina, Voinţa Constanţa, Macedonia Ovidiu şi FC Ziariştii vor oferi meciuri care mai de care mai spectaculoase.



Iată programul din acest weekend



Sâmbătă, 7 ianuarie 2023



Ora 15:00 – 15:50 – FC Amicii – Victoria Cumpăna (Grupa B)



Ora 15:50 – 16:40 – CSO Murfatlar – FCS Performer Constanța (Grupa C)



Ora 16:40 – 17:30 – Ultras Constanța – FC Farul (Grupa A)



Ora 17:30 – 18:20 – FC Ziariștii – Macedonia Ovidiu (Grupa C)





Duminică, 8 ianuarie 2023



Ora 16:00 – 16:50 – VDT Construct – FC Lumina (Grupa C)



Ora 16:50 – 17:40 – CS Agigea – NGM Năvodari (Grupa A)



Ora 17:40 – 18:30 – Liga Ofițerilor – Săgeata Stejaru (Grupa B)



Ora 18:30 – 19:20 – Star Farul – Voința Valu lui Traian (Grupa B)



Aşadar ne aşteaptă un weekend cu mult fotbal la Sala Sporturilor din Constanţa. Aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată, spectatorii care vor veni în tribune vor crea o atmosferă electrizantă şi îşi vor susţine favoriţii de la primul şi până la ultimul fluier al arbitrilor.





Ediţia trecută a fost câştigată de Star Farul, care a trecut în marea finală de FC Farul cu scorul de 5-3.





La startul turneului se aliniază nu mai puţin de 19 echipe care vor lupta, fiecare, pentru marele trofeu. Meciurile se vor disputa în Sala Sporturilor din Constanţa, astfel că spectacolul va fi unul garantat.