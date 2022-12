Spectacol la panou în Sala Sporturilor. CSM Constanţa a învins-o pe Laguna Bucureşti

Mockevicius a terminat meciul în double double, cu 20 de puncte și 15 recuperări, la care a adăugat două pase decisive. Excelent a fost și jocul prestat de Cizauskas, cu 21 de puncte, 4 recuperări și 6 pase decisive. Au pus umărul la victorie și: Johnson (17 puncte, 2 recuperări, 4 pase decisive), Oprean (13p, 2, 5), Rhodes (13p, 5, 2), Bălan (13p, 3, 1), Cebasek (2p, 3, 1), Gribinic (0p, 3, 1), Lazar (0, 6, 0), Corpodean.





Acum fix un an de zile, Ștefan Gribinic intra în operație și începea o lungă perioadă de recuperare care l-a ținut departe de baschet o bună perioadă. La distanță de un an, Ștefan Gribinic a jucat din nou în fața propriilor suporteri, obținând o victorie importantă în debutul Cupei României, cu Laguna Sharks București.





„Este un sentiment senzaţional să fiu din nou acasă alături de antrenori, de colegi, de suporteri. A fost un moment special pentru mine. Îmi pare rău că nu am reuşit să înscriu, dar va veni şi acel moment. Sunt foarte fericit. Ne aşteaptă un meci foarte dificil cu Craiova pe care îl vom trata cu maximă seriozitate. Ne-am pregătit bine, antrenorii au făcut o treabă excelentă cu scouting-ul şi antrenamentele specifice acestui joc şi eu cred că o să facem o figură frumoasă şi vom da totul pe teren. Un public minunat, având în vedere că încă este perioada sărbătorilor. Mă bucur foarte mult că au venit suporterii să ne susţină, să ne vadă şi îi aşteptăm şi la celelalte meciuri”, a declarat la finalul meciului Ştefan Gribinic.



„A fost nemaipomenit, am început meciul mai dificil, mai greu. Laguna este o echipă foarte bună şi în a doua parte am depus un efort maxim şi am câştigat. Trebuie să ne impunem în faţa celor de la Craiova şi să ne asigurăm calificarea în etapa următoare”, a explicat şi Vitalie Bălan.



Antrenorul Alexandru Olteanu s-a declarat mulţumit de jocul elevilor săi şi a răsuflat uşurat, având în vedere că a fost un meci incredibil de echilibrat.





„Am făcut o primă jumătate foarte proastă, în primul rând din punct de vedere defensiv şi de acolo nu ne-am găsit ritmul în ofensivă. Mă bucur că la pauză au înţeles că trebuie să fim mai agresivi şi să împingem mingea mai rapid în atac, în aşa fel încât să îi surprindem. Calculele sunt simple, trebuie să câştigăm cu Craiova. Ne vom juca şansa aşa cum o facem în fiecare meci. Sper să ne recuperăm fizic până la partida următoare. Avem câteva accidentări, dar nu putem să ne lamentăm, pentru că toate echipele au fost în situaţia noastră”, a spus şi antrenorul Alexandru Olteanu. Vineri, cu începere de la ora 17:00, CSM Constanţa va juca, tot în Sala Sporturilor, cu SCMU Craiova.





Echipa masculină de baschet CSM Constanţa a avut o prestație senzaţională miercuri, în primul meci din Cupa României la baschet masculin, împotriva celor de la Laguna Sharks Bucureşti. Sala Sporturilor din Constanţa a vibrat încă de la primul fluier al arbitrului, iar fanii prezenţi în tribune i-au încurajat pe elevii lui Alexandru Olteanu din primul şi până în ultimul moment.Deşi au fost echilibrate, primele două sferturi ale meciului au mers în favoarea oaspeţilor. La pauza mare, tabela arăta 39-40 pentru echipa din capitală, iar îngrijorarea se citea pe chipurile tuturor jucătorilor de la malul mării. După pauză ceva s-a schimbat în jocul constănţenilor, iar aceştia au devenit mult mai incisivi.CSM Constanţa a accelerat fantastic în sfertul al treilea, ducând scorul la 67-52, cu Nate Johnson, omul-spectacol, autor al unui slam dunk și a două aruncări de 3 puncte. Susținuți frenetic de un public care a vibrat la fiecare atac, jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Valentin Boian s-au dezlănțuit în sfertul 4 și au câștigat cu 99 la 71.