CSM Constanța își prezintă noua strategie pentru performanță

Sunt prezenți la eveniment reprezentanți ai administrației locale, sportivi și antrenori de top, președinți de cluburi..







La eveninent este prezent și ministrul sportului , Carol Eduard Novak.







'CSM Constanța va fi unul dintre cele mai importante proiecte iîn sportul constănșean, care a dat mari campioni. Am vrut să văd sportul constănțean îndeaproape, e o încântare, intr un moment în care sportul romanesc este în reorganizare', declară ministrul NovakTrebuie să relansăm unele discipline, altele trebuie susținute.

S au obținut rezultate la ultimele competiții, dar nu trebuie să ne imbatăm cu apă de ploaie. E nevoie de infrastructură sportivă, asa vor veni copiii la sport.







Chițac: Cand am văzut câți bani dăm la sport, am zis să facem un club sportiv municipal, acesta a fost principalul motiv pentru care am luat impreună cu consilierii această decizie.Constanța devine decisiv în sportul românesc prin acest club CSM.

Constanța, un oraș care asteaptă să respire din nou aerul tare al marilor competiții. De aici vor pleca mulți campioni mondialii și olimpici. Vor fi în total 18 secții sportive.Avem mari proiecte de infrastructură, Sala Polivalentă și Stadionul Farul.Orașul se va reinventa, ca și în sport, trebuie sa o iei de la început.







"Vă asigur că proiectul CSM reprezintă cea mai mare dezvoltare sportivă din ultimii 30 de ani.Sportul și educatie, elemente fară de care societatea nu se poate dezvolta.Vor fi 3 direcții în strategie. 1. Infrastructura. Aici se fac demersuri pentru preluarea și a Palatului Copiilor. 2. Condiții de pregatire pentru copii. Teorie transmisă de campioni catre noile generații", a declarat viceprimarul Ionuț Rusu.







:"Apreciez eforturile deosebite pe care primăria le a făcut penttru crearea acestui club. Mai devreme sau mai târziu, CS Farul va ajunge iîn subordinea administrației locale. S a votat legea descentralizării, se vor face pați înainte. La CSM și CS Farul trebuie să primeze spiritul fair play ului și să existe o colaborare iî beneficiul comunității.în avantajul ambelor părți. Deja s a semnat un protocol intre CS Farul și CSM Constanța", a declarat Ilie Floroiu, fost director al CS Farul.







" Am lăsat tinerii să continuie ceea ce a fost bun în sportul constănțean. S au născut valori la Constanța, orasul mării de înaltă performanță Sunt convinsă că și celelalte cluburi vor fi susținute. Banii nu trebuie să creeze supărări sau la desființări sau să ducă la desființări. Rugbyul nu poate renaște decăt cu sprijinul admimistrației locale, deși au baza sportivă proprie, hotel nu au supravietțuit. Descentralizarea intr-o țară modernă trebuie să aibă loc", a declaat Elena Frîncu, fost director al Direcției Județene pentru Tineret și Sport Constanța.









































"]ncepem o poveste nouă, investim în oameni, iîn copii, în infrastructură, baze sportive și echipe noi. O construcție pe termen lung", a declarat Andrei Talpeș, director CSM Constanța.

În urmă cu puțin timp, la Kupolla Mamaia, a demarat evenimentul de prezentare a strategiei noului club CSM Constanța.'Vă urez mult succes de la Timișoara Va fi un drum cu suisuri și coborâșuri, cu greutăți dar și satisfactii', a declarat Simona Amânar Tabără.