Echipa de handbal CSM Constanţa va susţine un stagiu de pregătire în Slovenia

Sorții nu au fost deloc miloşi cu echipa constănţeană şi astfel în oraşul de la malul mării va veni echipa franceză Chambery Savoie. Prima manșă va fi la Constanța, în 27/28 august, iar a doua, o săptămână mai târziu, pe 3/4 septembrie.



Echipa antrenată de George Buricea, Rudi Stănescu și Ionuț Pușcașu va susține și câteva meciuri de verificare, cu Gorenje Velenje, Celje, Krka și Nexe, în cantonamentul din Slovenia, la începutul acestei luni. Alte două jocuri au fost perfectate pentru jumătatea lunii august, cu Pick Szeged și Steaua Roșie Belgrad, ambele la Sânnicolau Mare.



Chambery Savoie Mont Blanc HB a încheiat pe locul 5 ultimul sezon din Starligue, după PSG, Nantes, Aix și Montpellier. Echipa antrenată de Eric Mathe are în componență internaționali valoroși, precum centrul sloven Sebastian Skube, interul stânga spaniol Alejandro Costoya sau interul dreapta brazilian Gustavo Rodrigues.



În 2014, echipa fraților Gille a jucat contra lui HCM Constanța în grupele Cupei EHF. Toma, Buricea, Stănescu şi compania reușeau un egal în Franța și o victorie acasă și mergeau mai departe, până în turneul Final 4 de la Berlin. Cei trei mari handbaliști constănțeni fac parte acum din staff-ul echipei care se bătea, opt ani mai târziu, cu Chambery, pentru un loc în turul 2 al EHF European League.





Francezul Micke Brasseleur a semnat de curând cu echipa de la malul mării şi va juca împotriva compatrioţilor săi.



„Am ales Constanța pentru că mi-am dorit o nouă provocare, în afara Franței. Constanța mi-a oferit un contract și iată-mă aici! Sper să facem lucruri bune împreună. Și orașul îmi place mult. Mă simt bine aici, iar băieții au fost foarte buni cu mine. I-am cunoscut deja la rafting, a fost tare! Ne-am simțit excelent și cred că a fost foarte bine pentru echipă. Sigur, ne așteaptă un sezon greu, dar vrem să câștigăm împotriva tuturor. Și în Franța am jucat cu PSG sau Montpellier și uneori am câștigat. Asta îmi doresc și aici, cu Dinamo și celelalte echipe de top. Sper și în Europa să am un parcurs mai bun, pentru că în sezonul trecut, la Aix, nu am mers așa bine în EHF”, a spus acesta.





Handbal Club Dobrogea Sud, care va evolua din noul sezon sub titulatura de CSM Constanţa, a ales să îşi desfăşoare o perioadă de pregătire în Slovenia care va ţine până pe data de 12 august.În timpul acestui stagiu, formaţia de la malul mării va disputa mai multe partide amicale împotriva unor formaţii din Slovenia şi Croaţia.„Delfinii” s-au întărit pentru noul sezon, astfel că în lotul actual se află şi patru nume noi, cum ar fi Vlad Rusu, Andrei Drăgan, Valentino Ravnic şi Micke Brasseleur.Ionuţ Nistor şi Leon Raso, cei care au fost accidentaţi pentru mai multă vreme, au reintrat în programul de pregătire al echipei şi speră să dea un randament cât mai bun pentru noul sezon.Noua stagiune va începe pe data de 27 august, iar CSM Constanţa va da piept cu echipa CSM Focşani în prima etapă.Una dintre probleme ar fi că acest meci nu se va putea disputa la data stabilită pentru că CSM Constanţa va trebui să reprezinte România în Cupele Europene.