CSM Constanţa, lansat oficial la apă! „Revenim în elita sportivă naţională!”

Sportul constănţean a intrat oficial, începând din această săptămână, într-o nouă eră. Clubul Sportiv Municipal Constanţa a fost lansat la apă, iar conducerea a prezentat identitatea şi strategia unui proiect care se doreşte a fi de mare succes.În cadrul unui eveniment găzduit de complexul Kupolla din staţiunea Mamaia, în prezenţa ministrului Sportului, Carol Eduard Novak, a reprezentanţilor administraţiei locale, a sportivilor şi antrenorilor recent legitimaţi, conducerea CSM Constanţa şi-a prezentat strategia, una bazată pe crearea de infrastructură, atragerea de sponsori şi oferirea de condiţii pentru sportivii de performanţă, dar şi pentru sportul de masă.De asemenea, au fost prezentate şi o parte dintre echipamentele cu care sportivii vor reprezenta CSM Constanţa, cât şi identitatea vizuală, din simbolistica identităţii făcând parte marea, Farul Genovez sau soarele sub formă de minge. De altfel, culorile reprezentative ale CSM-ului vor fi alb, albastru şi auriu.„Lansarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa în competiţiile oficiale este foarte importantă atât pentru comunitate, cât şi pentru sportivi. Constanţa era unul dintre puţinele oraşe importante ale ţării fără un astfel de obiectiv. Sper şi sunt sigur că veţi atrage mulţi oameni către sport, pentru că acesta trebuie să fie un obiectiv principal”, a declarat ministrul Novak.„Când am văzut câţi bani dăm la sport, am zis să facem un club sportiv municipal, acesta a fost principalul motiv pentru care am luat împreună cu consilierii această decizie. Cu proiecte mari de infrastructură, precum CSM, Sala Polivalentă şi noul stadion «Farul», Constanţa revine acolo unde îi este locul, în elita sportivă naţională”, a declarat primarul Vergil Chiţac.„Proiectul CSM reprezintă cea mai importantă dezvoltare în plan social din ultimii 30 de ani. Premisa de la care plecăm este că sportul reprezintă o formă de educaţie de sine stătătoare şi trebuie tratat ca atare. Fără educaţie, nicio societate nu poate progresa”, a completat viceprimarul Ionuţ Rusu.Trei personalităţi marcante ale sportului constănţean, Gheorghe Hagi, Ilie Floroiu şi Elena Frîncu, au onorat invitaţia la eveniment şi au punctat, în discursul lor, câteva aspecte extrem de importante.Fost mare campion la atletism şi director al CS Farul, Ilie Floroiu a spus că între CSM Constanţa şi CS Farul trebuie să primeze spiritul de fair-play şi o colaborare în avantajul comunităţii, ambele părţi semnând deja un protocol în acest sens, în timp ce fosta vicecampioană mondială la handbal Elena Frîncu a scos în evidenţă necesitatea accelerării procesului de descentralizare.„Într-o ţară modernă, descentralizarea trebuie să aibă loc, bazele, cluburile sportive să treacă la administraţia locală. Sunt convinsă că se vor găsi soluţii pentru susţinerea şi celorlalte cluburi care nu intră în CSM. Banii nu trebuie să creeze supărări sau să ducă, mai rău, la desfiinţări”, a avertizat Elena Frîncu.La final, directorul CSM Constanţa, Andrei Talpeş, a precizat că principalele obiective vor fi atragerea tinerilor către sport, crearea unui climat cât mai bun pentru sportivi şi performanţă, dar şi implicarea cu sprijinul autorităţilor în investiţiile din infrastructură.În cadrul CSM Constanţa, vor funcţiona 18 secţii sportive.Foto: CSM Constanţa