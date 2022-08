Rugbiştii de la CSM Constanţa trag tare la antrenamente. Emblema CS Cleopatra va fi păstrată!

După ce a evoluat în Campionatele Naţionale, timp de două decenii, sub titulatura CS Cleopatra, echipa de rugby din Mamaia a intrat şi ea, asemeni multor altor formaţii din diferite discipline sportive, în „era CSM Constanţa”. Dar emblema CS Cleopatra Mamaia nu o să dispară!Sportul constănţean este în plin proces de metamorfoză, atât din punct de vedere administrativ, cât şi din punct de vedere al resurselor umane. Se aşteaptă construcţia unui nou stadion, a unui bazin olimpic şi a unei săli polivalente, iar o serie de echipe şi de jucători au intrat sub „umbrela” noii entităţi create la malul mării: CSM Constanţa. Aşa cum era de aşteptat, echipa de rugby CS Cleopatra a sărit şi ea în barcă!„Tot ce era pe CS Cleopatra Mamaia am trecut pe CSM Constanţa. De acum înainte, vom evolua sub această titulatură în Campionatul Naţional.Clubul Cleopatra va rămâne însă, nu îl putem desfiinţa, avem o datorie morală. Astfel, în memoria fostului preşedinte Vasile Chirondojan, vom păstra acest club, care îşi va desfăşura activitatea la nivel de copii.De altfel, în toamnă, vom şi demara acţiunile de selecţie pentru mini-rugby”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Cleopatra, Victor Bezuşcu, antrenor al nou născutei echipe de rugby CSM Constanţa.Rugbiştii constănţeni şi-au reluat pregătirile, la începutul lunii august, atunci când au fost finalizate şi procedurile de transfer pe noua structură. În ediţia viitoare a Campionatului Naţional, CSM Constanţa va lua parte la întrecerile juniorilor U18.„Anul trecut, am avut ca obiectiv calificarea în play-off, obiectiv pe care l-am şi îndeplinit. Am acumulat experienţă, ne-am întărit, de acum exigenţele vor fi mai mari, ne propunem să revenim în bătălia pentru medalii şi chiar pentru titlu. Încă nu am perfectat niciun transfer, toţi jucătorii care vor veni de acum înainte o vor face pe filiera CSM”, a explicat Victor Bezuşcu.Chiar dacă august este o lună dedicată reorganizării, rugbiştii constănţeni îşi continuă antrenamentele în ritm intensificat, tehnicianul conducând şedinţe de pregătire pe nisipul plajei din Mamaia, pe pista stadionului, dar şi în sala de forţă.XXXAcademia Naţională de Rugby organizează, în zilele de 22 şi 23 august, un curs de perfecţionare pentru antrenori, Nivel 1 World Rugby.Programul se adresează antrenorilor cu specializare rugby care doresc să se perfecţioneze şi să dobândească noi cunoştinţe şi abilităţi în vederea licenţierii pentru antrenarea grupelor de copii şi juniori în competiţiile organizate de către Federaţia Română de Rugby.Înscrierile se fac online, pe baza carnetului de antrenor/instructor sportiv, la adresa frr@frr.ro, data limită fiind 15 august. La finalul cursului, se obţine Certificatul de absolvire World Rugby Coaching Level 1.Foto: Facebook / Romania Rugby Cleopatra