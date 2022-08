Fotbal / FCSB s-a calificat în play-off-ul Conference League. Dică: „Îmi doresc mai mult”

Echipa FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa Conference League la fotbal, după ce a învins, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC DAC 1904 Dunajska Streda, într-o partidă disputată pe Arena Naţională din Bucureşti, contând pentru manşa secundă a turului al treilea preliminar.Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Andrei Cordea, în minutul 29, care a reluat în poartă un balon trimis în bară de Rusu.La partidă au asistat 40.400 de spectatori.În tur, FCSB se impusese tot cu scorul de 1-0.„Consider că am avut multe momente de joc bune, echipa a arătat bine şi pe ofensiv, şi pe defensiv. Nu am arătat ca o echipă care să se apere în propria jumătate, am făcut un pressing avansat.Este clar că trebuie să mai îmbunătăţim anumite lucruri şi în faza ofensivă şi defensivă, pentru că întâlnim echipe puternice în Europa şi întotdeauna îmi doresc mai multe de la echipa mea”, a declarat antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică.În play-off-ul competiţiei, FCSB va întâlni pe Viking Stavanger (Norvegia) Bucureştenii vor juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea se va decide în deplasare (25 august).Foto: Facebook / FCSB